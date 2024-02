НАРОДНИ ПОКРЕТ ДРАГАЧЕВА“ ЗАСТУПА ИНТЕРЕСЕ И ПРОМОВИШЕ ИДЕЈЕ И АКТИВНОСТИ ГРАЂАНА

Пројекат “Give me SoMe dialog” спаја младе из три земље Протеклог викенда у Горњем Милановцу у просторијама регионалног иновационог стартап центар Импулс одржан је четврти по реду састанак у оквиру међународног пројекта „Give me SoMe dialog“ који је окупио представнике Норвешке, Шведске и Србије. Пројектни тим је разматрао стање пројекта, идентификовани су изазови и потребе […]

