Општинa Лучани: Исплаћена ђачка помоћ

Исплаћена ђачка помоћ
Одлука Општине Лучани да се породицама са децом школског узраста од првог до осмог разреда исплати новчана помоћ од 10 хиљада динара по детету је реализована.
Наиме, општина Лучани је, јуче и данас, на рачуне једног од родитеља или законског старатеља деце, ученика од првог до осмог разреда, исплатила средства у вредности од по десет хиљада динара за потребе набавке уџбеника и других наставних средстава из уџбеничких комплета. Ова средства се, осим за куповину уџбеника и књига могу искористити и за друге школске потребе, школски материјал, таблет, лаптоп, спортску опрему, музичке инструменте, екскурзије..
Председник општине Лучани Миливоје Доловић истиче важност ове помоћи која је реализована за око 1100 ученика a који похађају редовно школовање од првог до осмог разреда на територији општине Лучани са циљем да олакшамо родитељима да обезбеде уџбенике и друге неопходне школске потребе. Овакав вид финансијске подршке може утицати на побољшање финансијске ситуације као и на мотивисање родитеља да улажу у образовање своје деце.
Он је навео да је ово друга година заредом како се исплаћује ђачка помоћ као и да ће се ова пракса обавезно убудуће наставити и то са могућношћу повећања новчаног износа, све са циљем реализације што потпуније популационе политике, која је приоритет за општину Лучани. За ову намену из буџета је издвојено око 11 милиона динара.