Године су само број: одржана „Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба“ у Горњем Милановцу
У Спортској хали „Бреза“ у Горњем Милановцу данас је одржана „Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба“. Догађај, који је организовало Удружење пензионера Горњи Милановац, уз подршку локалне самоуправе, окупио је екипе из Моравичког округа. Присутне госте поздравио је Милан Васић, председник Удружења пензионера Горњи Милановац, а такмичарима је пожелео добро здравље, много успеха и, наравно, пласман на републичко такмичење у Врњачкој Бањи.
„Поред тога што је ово квалификационо такмичење, најважније је да се наши пензионери друже, да су активни и да им покажемо колико је спорт важан за треће доба. Овакве манифестације су постале традиција и из године у годину се трудимо да их подигнемо на виши ниво“ – поручио је Васић.
Манифестацију је званично отворио председник општине, Дејан Ковачевић.
„Желим да вам се захвалим што сте одабрали Горњи Милановац за ово такмичење. Драго ми је да се у нашем граду окупљају удружења пензионера из Чачка, Ивањице и Лучана. Наравно, ми као домаћини желимо да вас посебно поздравимо и да вам пожелимо много успеха, али пре свега, добро здравље. Спорт је кључан за виталност и важно је да јачате свој дух и тело и у трећем добу. Надам се да ћете се овде лепо дружити и искористити ово такмичење да покажете како су године заиста само број. Желим вам добре резултате и да сви с поносом, као победници, отпутујете на републичко такмичење у Врњачку Бању,“ истакао је Ковачевић.
Догађају је присуствовао и Драган Петковић, секретар Удружења пензионера Моравичког округа. Он је изразио задовољство што се такмичење одржава баш у Горњем Милановцу, истакавши да се као Чачанин осећа као домаћин. Петковић је похвалио прелепи амбијент Спортске хале „Бреза“, нагласивши да је она за понос, а дивно је што пензионери на таквом месту могу да се рекреирају и јачају свој дух у трећем добу. Нагласио је да је ово само једна у низу манифестација које се одржавају широм Србије, а да ће се сви победници срести у Врњачкој Бањи на републичком такмичењу, које се ове године одржава од 30. септембра до 3. октобра.
Такмичење је обухватило пет дисциплина: кошарку, пикадо, шутирање на мале голове, шах и брзи ход (штафету). Сви учесници су показали изузетну енергију и виталност, доказујући да спорт не познаје године. Ова манифестација још једном је потврдила значај спортских активности за старије особе, али и послала јасну поруку да су дружење, спортски дух и заједништво највећа награда.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ