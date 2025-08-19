Прогноза времена за 20. август
(Извор: РХМЗ, РТС)
Среда: Претежно сунчано и топло. Ветар слаб до умерен, променљив. Најнижа температура од 11 до 18 степени, а највиша од 30 до 33 степена.
У оквиру Недеље младих коју организује Канцеларија за младе данас, 10. августа, биће реализоване две активности, намењене како младима, тако и свим осталим суграђанима.Од 18 часова на Градском тргу стартује Бициклистичко-уметничка тура под називом „Окрени педалу – крени ка муралу“. У сарадњи са младим организаторима Дук фестивала Канцеларија за младе организује обилазак мурала по којима […]
Za razliku od prethodnih godina, osnovne i srednje škole u Čačku danas su obeležile svoju krsnu slavu Savindan, samo rezanjem kolača, bez tradicionalnih svečanih akademija. U Gimnaziji je to bila prilika i za uručivanje “Svetosavske nagrade” za školsku 2019/20. godinu. Dobitnici povelje i novčane nagrade od 10.000 dinara, koje je obezbedila Gimnazija za prethodnu školsku […]
Извор: Канцеларија за младе Чачак У суботу, 19. новембра са почетком у 17 часова у кафеу „Енигма“ одржан је први хуманитарни ПАБ КВИЗ у организацији Канцеларије за младе и поменутог кафића. ПАБ КВИЗ је осмишљен за међусобно дружење, забаву и ширење знања у различитим областима. Учесници квиза били су подељени у тимове који су били састављени […]