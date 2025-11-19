Dragačevo Društvo G.Milanovac

ВЛАЖАН СНЕГ НАПРАВИО ПРОБЛЕМЕ У СНАБДЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Z. Ј. Komentara (0)

Током синоћње вечери киша која је падала на територији Моравичког округа прешла је у влажан снег. Снега је било у свим општинама Моравичког округа, али и на територији града Чачка.

Укупно око 5.000 становника на територији Драгачева тренутно нема струје.

– Сва расположива механизација је на терену, у току ноћи чишћени су путеви, за сада је све проходно. Снега највише има у Дупцу, Каони, Милатовићима. У појединим селима има проблема у снабдевању електричном енергијом – рекао је Милија Миленковић, помоћник председника Општине Лучани.

– На територији Горњег Милановца сви путеви су проходни и за сада нема никаквих проблема. Влажан снег направио је проблеме у снабдевању струјом у: Брезни, Бершићима, Лозању, Прањанима – рекао је Милорад Димитријевић из Штаба за ванредне ситуације Општине Горњи Милановац.

В. Ј.

Slične Vesti
G.Milanovac Region

Изградња затвореног базена у Горњем Милановцу: Рок за завршетак радова – јануар 2024. године

G. D.

Изградња затвореног базена у Горњем Милановцу: Рок за завршетак радова јануар 2024. године Изградња затвореног базена, највеће капиталне инвестиције општине Горњи Милановац и даље трају. По пројектној документацији рок за завршетак радова је јануар 2024. године. Дејан Ковачевић, председник општине, данас је посетио ово градилиште: -Данас је најхладнији дан ове године и желим да честитам […]
Društvo Obrazovanje

БЕСПЛАТНА ОВЕРА ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТЕ

vladecaglas

Према информацијама Јавнобележничке коморе Србије, јавни бележници позивају грађане да благовремено обаве бесплатну оверу докумената потребних за упис у средње школе и први упис на факултете, чим их буду имали на располагању, а како би тај посао био завршен без превеликих гужви и чекања. Оверу фотокопија сведочанстава и диплома неопходних за упис у средње школе, […]
Društvo

ВЕТАР ОБАРАО ДРВЕЋЕ, ВИШЕ СЕЛА БЕЗ СТРУЈЕ

G. D.

Олујно невреме синоћ је задесило и Чачак и Горњи Милановац… Од читаоца нам стижу  фотографије оборених стабала на улицама, које су екипе јавних комуналних предузећа ноћас уклониле, док у више села још увек нема струје…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.