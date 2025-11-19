ВЛАЖАН СНЕГ НАПРАВИО ПРОБЛЕМЕ У СНАБДЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Током синоћње вечери киша која је падала на територији Моравичког округа прешла је у влажан снег. Снега је било у свим општинама Моравичког округа, али и на територији града Чачка.
Укупно око 5.000 становника на територији Драгачева тренутно нема струје.
– Сва расположива механизација је на терену, у току ноћи чишћени су путеви, за сада је све проходно. Снега највише има у Дупцу, Каони, Милатовићима. У појединим селима има проблема у снабдевању електричном енергијом – рекао је Милија Миленковић, помоћник председника Општине Лучани.
– На територији Горњег Милановца сви путеви су проходни и за сада нема никаквих проблема. Влажан снег направио је проблеме у снабдевању струјом у: Брезни, Бершићима, Лозању, Прањанима – рекао је Милорад Димитријевић из Штаба за ванредне ситуације Општине Горњи Милановац.
В. Ј.