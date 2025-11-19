ОПОЗИЦИЈА ТРАЖИ РАЗРЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РУКОВОДСТВА

На захтев 15 опозиционих одборника, 14. седница Скупштине општине Ивањица заказана је за 25. новембар у 10 часова. Одржаће се у Плавој сали Дома културе.
Како се наводи у захтеву за сазивање седнице, то се чини с обзиром на бројне уочене неправилности у функционисању органа локалне самоуправе и потребу да се обезбеди законит, ефикасан и транспарентан рад општинских органа. На дневном реду је разматрање предлога разрешења председника Скупштине, председника општине и његовог заменика.
У образложењу се за председника Скупштине каже да „у више наврата није поступао у складу са актима Скупштине и законским процедурама. Седнице се не заказују у прописаним роковима, а током заседања често долази до повреда пословника, неравноправног третмана одборника и ускраћивања материјала потребних за одлучивање. Посебно забрињава што није поступио по закључцима Скупштине којима му је наложено да предузме мере поводом сукоба интереса у месним заједницама, где су појединци истовремено обављали функције директора јавних установа и повереника месних заједница“. Наводи се да је прећутао те случајеве, као и да, иако су мандати истекли 2018. године, није иницирао расписивање избора иако је буџетом предвиђено 2,5 милиона динара за њихово одржавање.
У прилог потреби да се разматра разрешење председника општине истиче се да су „уочене бројне неправилности у управљању јавним ресурсима, спровођењу јавних набавки и транспарентности трошења буџетских средстава“ и додаје да се Општина суочава са бројним нерешеним комуналним и инфраструктурним проблемима, као и да „постоје основане сумње да суопштинска и возила јавних предузећа коришћена у страначке сврхе, те да председник врши утицај на директоре јавних установа и предузећа у погледу запошљавања и кадровске политике, што је супротно принципу политичке неутралности јавне управе“.
Заменик председника општине је „у досадашњем периоду у више поступака прекорачио овлашћења и потписао акте без неопходног правног основа. Посебно се истиче потписивање решења о запослењу на неодређено време супротно закону, као и документације у вези са реконструкцијом обалоутврде код градског гробља, која се убрзо након радова урушава, без утврђивања одговорности. Такође, претходно је обављао функцију заменика председника Скупштине на сталном раду, што је преседану историји и указује на нарушавање принципа рационалности у организацији локалне власти“, стоји у образложењу.
Ј.С.