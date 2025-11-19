У ЧАЧКУ ПРОХОДНИ СВИ ПУТНИ ПРАВЦИ

Снежне падавине, према најавама Републичког хидрометеоролошког завода почеле су да падају синоћ на територији града Чачка негде око 18 часова. Други снег ове године, није направио веће проблеме становницима града на Морави.
Према речима, Милана Бојовића, директора ЈП „Градац” сви путни правци на територији града Чачка су проходни, јавни саобраћај се одвија несметано.
– Ноћас око један сат после поноћи екипе наших јавних предузећа започеле су чишћење путева. Јутрос око шест часова све је било проходно. Није било потребе да се интервенише на свим путним правцима који су садржани у Програму зимског одржавања путева на територији нашег града. Специфичност је да су снежне падавине биле влажне и да су се услед ниских температура задржавале на коловозу. Било је потребе за чишћењем путних праваца на већим надморским висинама. Обилније падавине биле су на левој опали Западне Мораве, према Крагујевцу и Горњем Милановцу, у односу на села која гравитирају ка Краљеву – рекао је Милан Бојовић, директор ЈП „Градац”.
Захваљујући активном раду јавно комуналних преузећа, мештани из чачанских села јутрос нису имали проблема приликом одласка на посао.
– Екипе јавно комуналних предузећа „Градско зеленило“ и „Моравац“ које чисте путеве на сеоском подручју извршиле су чишћење путних праваца према Брезовицама, Вујетинцима, Бечњу, Остри, делу Прислонице, поред манастира Вујан. Специфичност и ових и падавина у октобру је влажан снег и то је проузроковало пад стабала на коловоз. На градском подручју није било потребе за посипањем соли, извршено је чишћење улица првог приоритета, Градског трга, пешачких стаза у централним градским улицама – истакао је Бојовић.
Поједина чачанска села била су без електричне енергије.
В. Ј.