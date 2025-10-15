квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. октобар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. октобар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у  улицама „1“ и „2“ на Обрежу, Гвоздена Пауновића, код броја 258, Стефана Првовенчаног, и Миодрага Дабовића, као и у Коњевићима, код фирме „9 септембар“. 

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Grad

ВАНДАЛСКО ПОНАШАЊЕ: Преврнути контејнери код Техничке школе

G. D.

ВАНДАЛСКО ПОНАШАЊЕ Три контејнера код Техничке школе су преврнута, а фотографије су, уз коментар, објављене на ФБ страни ЈКП „Комуналац“:-Свесни чињенице да је ово иживљавање потпуно неразумно и непотребно, захваљујемо се савесним суграђанима и корисницима услуга, којима је стало да се овакво понашање примети и осуди и надамо се да ћемо указивањем и осудом оваквог […]
Grad

МИЛАН БОЈОВИЋ, ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА, О ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА У 2019. ГОДИНИ

admin

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДАЉЕ МЕЂУ ПРИОРИТЕТИМА! Недавно усвојени буxет Града Чачка представља потврду спремности градског руководства да и у 2019. години храбро закорачи у нове инвестиције, афирмише давно започете и скоро заборављене пројекте, али и да настави све оно што је покренуто, а није у потпуности реализовано у 2018. години. Чачак је током […]

Фото: Мима Зиндовић
Društvo Grad

Тмурно са облацима и кишом, али мало топлије

G. D.

ИЗВОР: РТС И данас ће бити облачно време са кишом, док ће на високим планинама падати снег. Због краћих сунчаних периода, ипак, биће мало топлије. Највиша дневна температура биће до 16 степени. Умерено до потпуно облачно време очекује се широм земље, а на истоку и југоистоку Србије, као и у брдско-планинским пределима повремено слаба киша. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.