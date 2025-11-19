Grad

ПОДЕЉЕНИ ХИГИЈЕНСКИ ПАКЕТИ ЗА РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ

Пакете који садрже средства за личну хигијену и одржавање животног простора добило 150 чачанских ромских породица. Ускоро ће најбољи Роми средњошколци и основци бити награђени лаптоповима, а ученици основних школа добиће и мобилне телефоне.

Хигијенски пакети обезбеђени су за све ромске породице. Садрже шампоне, пасте за зубе, сапуне, средства за чишћене и остале свакодневне потрепштине. Ова хуманитарна акција, као и награде за најбоље школарце су део пројекта „Инклузија Рома“. Финансирају га Стална конференција градова и општина, Град Чачак и Швајцарска. Вредан је 1.400.000 динара.

Александар Станковић, Градска управа за друштвене делатности, Владан Милић, заменик градоначелника, Градимир Радосављевић, ромски координатор и Славољуб Радосављевић

– Од те суме, из градског буџета је опредељено 800 хиљада динара. Обезбедили смо и лаптопове за најбоље ученике средњих и основних школа ромске популације и мобилне телефоне за основце. Наставићемо да сарађујемо са ромским кооринатором који је последњих годину дана начинио велики помак. Имамо подршку Владе Србије и Европске уније да чачанским Ромима обезбедимо бољи живот – изјавио је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.

Хигијенски пакети подељени су данас ромским породицама у обновљеном клубу „Циганска ноћ“, у Кнез Милошевој улици 59. Отворен је сваки дан од 16 до 22 часа. Простор је потпуно преуређен, а недавно је употпуњен столом за билијар, пикадом и стоним фудбалом. Сваке недеље у Ромском клубу „Циганска ноћ“ окупљају се школарци да уче и раде домаћи. Помаже им и просветни радник да савладају поједине предмете.

 – Хвала Граду Чачку који нам је помогао да реконструишемо клуб. Препустио сам нашој омладини да га води, сваки дан се окупљају и друже. Недељом спремамо и ручак за основце који ту раде домаће задатке. Клуб је отворен за све који желе да попију чај, кафу или сок, алкохол не служимо. Долазе сви, а у последње време најмање Роми. Позивам их да дођу и да се дружимо – каже Градимир Радосављевић, координатор за ромска питања Града Чачка.

Он је најавио да ће ускоро бити подељени и пакети за ромску новорођенчад. Поред пакета и поклона за школарце, Градимир је покренуо иницијативу да Град Чачак обезбеди парцелу на којој би били изграђени станови за Роме.

