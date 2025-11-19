ПОДЕЉЕНИ ХИГИЈЕНСКИ ПАКЕТИ ЗА РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ

U Opštoj bolnici Čačak prethodnih dana više je prijema nego otpusta. Juče je primljeno sedmoro, a otpušteno četvoro ljudi. Dan ranije, 6. marta, na bolničko lečenje pristiglo ih je 13. Otpušten je samo jedan čovek. Većina pacijenata je u težem zdravstvenom stanju. – Činjenica je da dolaze pacijenti sa težom kliničkom slikom, uglavnom starije životne […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

