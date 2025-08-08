Aktuelno Marketing

Lidl stiže u STOP SHOP Čačak – novi član STOP SHOP porodice od 14. avgusta

admin Komentara (0)

Ritejl park STOP SHOP u Čačku od 14. avgusta postaje bogatiji za jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Evropi – Lidl! Otvaranjem nove prodavnice na adresi Vuka Karadžića 86/86a, Lidl i zvanično postaje deo STOP SHOP porodice u ovom gradu.

Nova Lidl prodavnica prostire se na oko 2100 m² ukupne površine, od čega je prodajni prostor veličine oko 1500 m². Kupcima će na raspolaganju biti 8 samouslužnih kasa, a radno vreme biće svakog dana od 08 do 22 časa.

Ova investicija donosi brojne prednosti – od otvaranja 25 novih radnih mesta, do unapređenja ponude svakodnevnih potrepština u modernom, funkcionalnom i lako dostupnom okruženju koje STOP SHOP objekti pružaju. Lidl će kupcima ponuditi najbolji odnos cene i kvaliteta i jedinstveno iskustvo kupovine prilagođeno potrebama svih generacija.

Povodom otvaranja, STOP SHOP Čačak će 16. i 17. avgusta proslaviti rođendan uz brojne pogodnosti, popuste i zanimljiv program za sve posetioce, posebno najmlađe.

STOP SHOP je danas prisutan na 15 lokacija širom Srbije, sa više od 138.000 m² iznajmljivog prostora, preko 110 različitih brendova i više od 60 miliona godišnjih posetilaca. Svojim doslednim razvojem i stalnim ulaganjem u lokalne zajednice, STOP SHOP se pozicionirao kao najpouzdaniji maloprodajni partner u zemlji.

Dolazak Lidla u STOP SHOP Čačak dodatno potvrđuje posvećenost brenda razvoju dinamičnih, pristupačnih maloprodajnih centara, kao i strateškom širenju mreže u Srbiji.


Slične Vesti
Aktuelno Reportaža

ДОБРОТА ИМА МОЋ

V. Т.

ХУМАНИ ОСНОВЦИ ШКОЛЕ ИЗ ЗАБЛАЋА ПОМАЖУ СВОМ БОЛЕСНОМ ДРУГУ Не постоји довољно велика награда за њихов труд, нити се то што су научили може прочитати у школским књигама. Добре оцене које су заслужили из најважнијег предмета, другарства и човекољубља, темељ су за цео живот. Од ђака, основаца у школи “Владислав Петковић Дис” из Заблаћа, али […]
Aktuelno Društvo

СУТРА БЕЗ СТРУЈЕ

I. М.

Због радова на ревизији трафостаница, у среду, 23. маја, без електричне енергије биће потрошачи у Чачку, у следећим улицама: горњем делу Булевара Вука Караџића (насеље код Прехрамбене школе и ДИС-а) Стоје Тошић, делу улица Мирослава Матијевића, Стевана Првовенчаног, Милутина Вујовића и улице 217 у временском интервалу од 09:00 -13:00 сати.
Aktuelno Grad

ЧАЧАК ДОБИО НАЈВЕЋЕ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У СРБИЈИ (ВИДЕО)

I. М.

Иако још увек није потупно завршено, највеће дечије игралиште у Србији, које се налази у чачанском Градском парку, већ је препуно деце и родитеља. Простире се на 550 метара квадратних, а осам милиона динара, за његову изградњу и систем за заливање, обезбедила је компанија НИС, кроз пројекат „Заједници заједно“. Свечано отварање, уз присуство представника ове […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.