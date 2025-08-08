Lidl stiže u STOP SHOP Čačak – novi član STOP SHOP porodice od 14. avgusta

Ritejl park STOP SHOP u Čačku od 14. avgusta postaje bogatiji za jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Evropi – Lidl! Otvaranjem nove prodavnice na adresi Vuka Karadžića 86/86a, Lidl i zvanično postaje deo STOP SHOP porodice u ovom gradu.

Nova Lidl prodavnica prostire se na oko 2100 m² ukupne površine, od čega je prodajni prostor veličine oko 1500 m². Kupcima će na raspolaganju biti 8 samouslužnih kasa, a radno vreme biće svakog dana od 08 do 22 časa.

Ova investicija donosi brojne prednosti – od otvaranja 25 novih radnih mesta, do unapređenja ponude svakodnevnih potrepština u modernom, funkcionalnom i lako dostupnom okruženju koje STOP SHOP objekti pružaju. Lidl će kupcima ponuditi najbolji odnos cene i kvaliteta i jedinstveno iskustvo kupovine prilagođeno potrebama svih generacija.

Povodom otvaranja, STOP SHOP Čačak će 16. i 17. avgusta proslaviti rođendan uz brojne pogodnosti, popuste i zanimljiv program za sve posetioce, posebno najmlađe.

STOP SHOP je danas prisutan na 15 lokacija širom Srbije, sa više od 138.000 m² iznajmljivog prostora, preko 110 različitih brendova i više od 60 miliona godišnjih posetilaca. Svojim doslednim razvojem i stalnim ulaganjem u lokalne zajednice, STOP SHOP se pozicionirao kao najpouzdaniji maloprodajni partner u zemlji.

Dolazak Lidla u STOP SHOP Čačak dodatno potvrđuje posvećenost brenda razvoju dinamičnih, pristupačnih maloprodajnih centara, kao i strateškom širenju mreže u Srbiji.





