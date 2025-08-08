64. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ
(8 – 10. август 2025)
ВЕЧЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ПЕСМЕ
Вечерњу сцену на летњој позорници Културног центра отвара Бојана Николић
Позната етномузиколошкиња и вокална уметница Бојана Николић ће својим концертом отворити вечерњу сцену на летњој позорници Културног центра у оквиру првог саборског дана.
Бојана Николић је један од најбољих интерпретатора српске и балканске традиционалне песме. Већ 25 година се бави очувањем српске традиционалне музике као певач, етномузиколог, истраживач и педагог.
На концерту у Гучи 8. августа од 20 часова, Бојана ће певати нумере са њеног последњег албума “Јока“. Извешће обраде традиционалних песама са подручја Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Македоније (А што ћемо љубав крити, А што ти је мила кћери јелек раскопчан, Зора зори, Крај танана шадрвана, Чије је оно девоче, Млада Јелка љуби Јанка и друге).
Извешће и традиционалне и ауторске песме са Косова и Метохије (Маријо, ћеро, Маријо, Мој, голубе, Излего’ да се прошетам, Жубор вода жуборила, Косовски божури).
Музичари који је прате су високо образовани, професори на Музичкој академији, као и чланови Београдске филхармоније и Симфонијског оркестра РТС-а. Песме су уметнички обрађене за вокал, клавир, дувачке традиционалне инструменте кавал, фрулу и кларинет, контрабас, гитару, удараљке и гудачки квартет.