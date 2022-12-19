ОГЛАСИ ЗА ПОСАО, 16. ДЕЦЕМБАР
Slične Vesti
TRAŽIMO POSAO ZA VAS
POSLODAVAC: DOO „PAPIR SERVIS FHB“ ADRESA: 32000 Čačak, Industrijska Zona 18 Telefon: 060/3790-802 E-mail: ana.bilek@papirservis.rs Kontakt osoba: Ana Bilek Naziv posla: VILjUŠKARISTA Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan) Obrazovanje: bez obzira na zanimanje i stepen stručne spreme Radno iskustvo: najmanje jedan mesec u traženom zanimanju Vrsta zaposlenja: na određeno vreme Mesto rada: Čačak Trajanje konkursa: 07.07.2019.g. […]
СЗТУР „КОРИЦА“ ТРАЖИ РАДНИЦЕ У ПРОИЗВОДЊИ КОРА
СЗТУР „КОРИЦА“ ТРАЖИ РАДНИЦЕ У ПРОИЗВОДЊИ КОРА ПОСЛОДАВАЦ: СЗТУР „КОРИЦА“АДРЕСА: Кулиновачко поље бр. 2/1, ЧачакТелефон: 064/668-67-48Лице за контакт: Марко Кузмановић Назив посла: РАДНИЦЕ У ПРОИЗВОДЊИ КОРАБрој тражених извршилаца: 2 (два)Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спремеРадно искуство: небитноВрста запослења: на неодређено времеМесто рада: Чачак Трајање конкурса: до попуне радних места
CASTELLO BOUTIQUE HOTEL: POTREBAN KONOBAR
POSLODAVAC: CASTELLO BOUTIQUE HOTEL ADRESA: Nušićeva 22,Čačak KONTAKT OSOBA: Recepcija TELEFON: 062 556 000 NAZIV POSLA: […]