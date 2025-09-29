Slične Vesti
TRAŽIMO POSAO ZA VAS
POSLODAVAC: GALVANIZACIJA „SJAJ“ DOO ADRESA: Sajmište bb, Čačak Telefon: 032/351-022 E-mail: sjaj.gal@ptt.rs Lice za kontakt: Tatjana Belić Naziv posla: GALVANIZER- POMOĆNI GALVANIZER Broj traženih izvršilaca: 4 (četiri) Opis posla: zaštita metala (odmašćivanje, priprema, cinkovanje) Obrazovanje: bez obzira na zanimanje i stepen stručne spreme Radno iskustvo: nebitno Vrsta zaposlenja: na određeno vreme Uslovi rada: rad u […]
OGLASI I REKLAME, 16. APRIL
CASTELLO BOUTIQUE HOTEL: Потребни СОБАРИЦА, ПЕРАЧ СУДОВА И РЕЦЕПЦИОНЕРКА
ПОСЛОДАВАЦ: CASTELLO BOUTIQUE HOTEL АДРЕСА: Нушићева 22,ЧачакКОНТАКТ ОСОБА: Рецепција 062/556-000 ПОЗИЦИЈА: СОБАРИЦАБРОЈ ТРАЖЕНИХ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (један)ОБРАЗОВАЊЕ: Без обзира на занимање и степен стручне спремеРАДНО ИСКУСТВО: Није обавезноПОСЕБНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ: НеУСЛОВИ РАДА И ОСТАЛИ УСЛОВИ: Рад у смени од 6 до 14 часоваВРСТА ЗАПОСЛЕЊА: На одређено времеМЕСТО РАДА: ЧачакТРАЈАЊЕ ОГЛАСА: до проналаска одговарајућег кандидата ПОЗИЦИЈА: […]