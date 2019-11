OŠ „VUK KARADŽIĆ” MEĐU 20 NAJBOLJIH: NASTAVNICI ENGLESKOG NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU U VELIKOJ BRITANIJI

U okviru programa Erazmus+ i Fondacije Tempus, na ovogodišnjem konkursu za Projekte KA1 mobilnosti za osnovne i srednje škole u Srbiji, OŠ „Vuk Karadžić“ iz Čačka uvrštena je među 20 škola iz Srbije kojima je odobreno finansiranje.Konkurs je završen 12. februara 2019. godine, a nakon detaljne analize svih projektnih prijava, od 96 škola iz cele države, ova čačanska škola našla se među 20 najboljih.

Nastavnici iz OŠ „Vuk Karadžić“ učestvovali su na konkursu sa projektom „Improving competences, skills and methodology for teaching junior and senior students“, odnosno, „Razvijanje kompetencija, veština i metodolgije u radu sa mlađim i starijim učenicima“.

Izrada projekta trajala je tri meseca. U okviru pripremnih aktivnosti otvoren je jedinstveni PIK broj, čime je škola uvrštena u registar Evropske komisije. Tim za pisanje projekata i školske dokumentacije napisao je i Evropski razvojni plan, a pojedini nastavnici su pristupili i korišćenju eTvining platforme.

Projekat je baziran na mobilnosti zaposlenih i procesu diseminacije, odnosno primene i širenja stečenog znanja i iskustva sa same mobilnosti.

Učesnice mobilnosti Marija Gujaničić i Vesna Gostiljac bile su na obuci u Veliku Britaniju, grad Jork. Obuka je realizovana u York Associates, jednoj od vodećih institucija u oblasti obuka nastavnika i studenata iz svih delova sveta.

U okviru projekta izabrani su kursevi koji bi poboljšali način rada i pristup novim metodama i tehnikama rada sa učenicima kako mlađih, tako i starijih razreda. Obuka je bazirana na stručnim predavanjima i radionicama. Neke od tema su: metodika nastave, definisanje trenutnih i budućih potreba učenika, leksičke vežbe i diktati, upotreba video, audio i filmskih zapisa u nastavi, upotreba interneta u nastavi, disleksija, diskalukuija i autizam, drama u učionici i brojne druge slične teme.

Pored sjajnih predavanja, York Associates je organizovao i brojne kulturno – socijalne sadržaje. Popodneva su ispunjena obilascima istorijskih znamenitosti Jorka (York Minister, The Shambles) u pratnji iskusnih vodiča i druženjem sa kolegama iz Italije, Litvanije, Nemačke, Španije, Slovačke i Švajcarske.

Iskustvo stečeno tokom ovog projekta umnogome će olakšati i pomoći nastavnicima da probleme i prepreke u savremenom načinu podučavanja i današnjem savremenom okruženju lakše i jednostavnije reše i ostvare dobre rezultate.

Važno je napomenuti još da su na izradi i realizaciji ovog projekta učestvovali i direktor škole Milko Ikonić, pomoćnik direktora Danijela Pešterac, računovođa Marija Pejak, psiholog škole Marija Vulović, sekretar škole Katarina Popović, nastavnik informatike Dejan Lučić kao i kolege iz stručnog veća za strane jezike.