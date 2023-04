OTVORENA IZLOŽBA IRENE LAGATOR PEJOVIĆ „PROSTRANSTVA LJUBAVI“

Umetnička galerija „Nadežda Petrović” u Čačku upriličila je 6.4. svečanost otvaranja izložbe Irene Lagator Pejović pod nazivom ,,Prostranstva ljubavi”.

Prostranstva ljubavi, samostalna izložba Irene Lagator Pejović, prikazuje raznolik izbor iz novijih radova umetnice, uključujući i nove artivističke radove. Kako tematski, tako i prostorno, ovi istraživački radovi obuhvataju teme inflacije, rada i znanja, a bave se kompleksnošću i protivrečnostima stanja današnjice, u kojoj više ne možemo poricati krajnju hitnost kritičkih ekonomskih i ekoloških prodora.

Prisutnima se prvo obratila Mirjana Šijačić-Nikolić, redovna proferka Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je inspirisala autorku izložbe za jedan od radova koji se nalaze u postavci svojim pisanim radom ,,Da sam na mestu Ronalda Regana” koji je objavljen u Zborniku nagrađenih i pohvaljenih učeničkih radova na literarnim konkursima SUBNOR – a u Somboru 1978 – 1984: ,,[…] Da li je logično da na istom svetu, u istom vremenu jedni umiru od gladi, a drugi bacaju novac na naoružanje? Da li je ljudski deliti svet na one bogate, razvijene i siromašne, nerazvijene? Da li je ugodno živeti i znati da se negde u prostoru iznad vas vode ratovi velikih limenih konzervi?”

Izložbu je otvorio direktor Umetničke galerije ,,Nadežda Petrović” Branko Ćalović. Kako je rekao izložba je deo programa Nagrađeni na Memorijalu i priređuje se u okviru jubileja 150 godina od rođenja Nadežde Petrović. On je napomenuo da je Memorijal Nadežde Petrović programska vertikala Galerije: ,,To je posebno primetno od 19. Memorijala koji je održan 1996. godine kada dolazi do jednog bitnog zaokreta ka studioznom pristupu umetnika i kustosa u istraživačko polje savremenih kustoskih praksi. Upravo na osnovu te prakse, na 24. Memorijalu 20007. godine imali smo zadovoljstvo da ugostimo i cetinjusku umetnicu Irenu Lagator Pejović koja je na tom Memorijalu dobila glavnu nagradu za umetnički objekat – knjigu od novčanica sa likom Nadežde Petrović, koju zahvalnošću Narodne banke Srbije u čijem je vlasništvu, imamo priliku da vidimo i večeras na izložbi. Taj njen rad sugeriše probleme današnjice i opšteg društvenog konteksta na način na koji možemo praviti komparaciju sa problemima društva koje je koncipirala i Nadežda Petrović početkom proišlog veka, boreći se za humanije i pravednije društvo”.

Branko Ćalović je zatim reč prepustio Branislavu Dimitrijeviću koji je govorio o radovima i konceptu izložbe, vezi između umetnika, umetnosti i različitim filozofijama i naukama koji se povezuju u svojevrsni oblik mentalne istraživačke prakse kao oruđa od koga kreće stvaranje umetničkog dela.

,,Irena Lagator Pejović je umetnica koja shvata da umetnost ne može da funckioniše danas u svetu i društvu nego da da ulazi stalno u nekakve odnose, relacije i mreže sa drugim vidovima mišljenja, sa društvenim i prirodnim naukama i otuda je Irena Lagator Pejović primer umetnice koja se jako dugo bavi nečim što se može nazvati umetničkim istraživanjem kao jednim specifičnim oblikom mentalne istraživačke prakse. Umetničko istraživanje ima taj kapacitet da zapravo zavisno od objekta interesovanja izumeva, na neki način forme i metode istraživanja. I ova izložba upravo to pokazuje, i uvodi nas u jedan novi prostor saznanja, vremensku kapsulu, kao što je slučaj sa radom inspirisanim tekstom Mirjane Šijačić-Nikolić. To su pitanja koje niko od nas više ne može da zaobiđe a to su pre svega ekološka pitanja. “

Dimitriijević je zaključio time da umetnost i odnosi saznanja mogu biti relevantni odnosi jer se putem umetnosti/umetničkog mišljenja izvlači iz nauke nešto što se možda čini nevidljivim ili neprepoznatljivim. To nije samo estetska dimenzija već i vrsta – novog oblika saznanja koje nam itekako može biti korisno.

Tokom izložbe biće organizovani prateći program odnosno, predavanja:

-Monika Lajš Kisl ,,Dva grada – Dama razum i pisanje istorije”,19. aprila u 18h

-Toni Hildebrandt ,,Sanjanje napred – kategorije ne-linearnog i ne-cirkularnog vremena” 19. maja u 18h.

Kustoskinje izložbe su Patricja Rilko (Patrycja Rylko) i Julka Marinković.

Izložba će javnosti biti dostupna do 20. maja 2023. godine.

IZVOR: UMETNIČKA GALERIJA