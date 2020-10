Otvorena izložba Mijata Mijatovića povodom jubileja Pčelice

U Gradskoj biblioteci “Vladislav Petković Dis” u Čačku, povodom jubileja Izdavačke kuće Pčelica, otvorena je izložba ilustracija Mijata Mijatovića iz dela izdavačkog programa.

Mijat Mijatović

“Bila je velika čast učestvovati u svemu ovome, veliki izazov, zadovoljstvo”, poručio je Mijatović na otvaranju izložbe gde je predstavljeno desetine ilustracija nastalih tokom dugogodišnjem rada.

Izdanja Pčelice najvećim delom namenjena su osnovcima.

“Tu su udžbenici, pomoćna nastavna sredstva i beletristika, proza, poezija. Pčelica ima oko 800 izdanja i sama ta cifra pokazuje kakav je to izdavački opus”, istakao je Mijatović.

Prema njegovim rečima, najveća odgovornost je ilustrovati knjige udžbeničkog tipa.

“Tu mora sve da bude maksimalno izbrušeno s obzirom da se radi o obrazovanju dece, to su matematika, srpski, svet oko nas, tu nema dileme da to mora da bude maksimalno i da se odgovori temi, zadatku do najsitnijih detalja. Druga je situacija kad se ilustruju beletristika, romani, proza, poezija, tu onda ilustrator ima malo više prostora da se razmahne da da mašti na volju”, izjavio je Mijatović.

Vlasnik i direktor Pčelica izdavaštva Goran Marković, istakao je da su ilustracije izuzetno bitne posebno kada se radi o najmlađima.

Goran Marković

“Ilustratori su na neki način isto autori, kao autori koji pišu tekstove, koji rade monografske publikacije, tako da je ova izložba upravo posvećena našem ilustratoru, jednom od prvih saradnika i najdugotrajnijih koji je formirao lik Pčelice uz našu autorku Maju Koraksić i koji je uspeo da se sve ove godine prilagodi tržištu knjiga i promenama kad je u pitanju dečija ilustracija”, naglasio je Marković u izjavi agenciji MNA.

Izdavačka kuća Pčelica ove godine obeležava dve decenija od kako su se pojavile prve radne sveske Pčelice.

Interesovanje za Pčelice ne opada, a razlog tome je stalno prilagođavanje zahtevima savremene nastave, usklađivanje sa promenama nastavnih planova i programa, ali i dokazani stručni kvalitet i kreativni pristup nastavi.

“Zanimljivo je da radni materijali nemaju tako trajanje, ali Pčelice su retki radni materijali koji opstaju tolike godine na tržištu i nesmanjeno što je jako bitno. I mi smo se potrudili da konstantno menjamo radne sveske, unapređujemo, da pratimo planove i programe, da ih prilagodimo novim generacijama đaka i da budu u učiteljskom stilu kako smo to Maja i ja radili”, rekao je on.

Cilj je, kako kaže da se osluškuju đaci, roditelji, da to bude dodatni materijali za rad na času, kod kuće.Izdanja ove izdavačke kuće prevedena su na 20 svetskih jezika.

“Tu nisu samo Pčelice, već i druga vrste literature. To možda je neki naš najveći stepen ponosa kada znate da deca iz drugih zemalja čitaju naše knjige i to su bukvalno krajnje različita geografska područja od Vijetnama, Kine, Mongolije, Rusije, Turske, Italije, Islanda… Cilj nam je da naše knjige približavamo i dalje drugima”, izjavio je Marković.

Izložba u čast jubileja Pčelice biće otvorena do 12. oktobra