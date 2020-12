Pacijenti moraju prvo u kovid ambulante, pa tek onda u Bolnicu apeluju nadležni

Iako broj prvih pregleda opada u kovid ambulantama Doma zdravlja, on je konstantan u Prijemno-trijažnoj ambulanti Opšte Bolnice, u koju pacijenti dolaze bez da su prethodno bili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što, prema rečima dr Mihaila Lukovića pravi veliki pritisak na osoblje Bolnice.



-Molim ljude da ne dolaze bez da pre toga nisu bili u prijemnoj ambulanti u gradu. Mogućnosti su nam izuzetno sužene- reko je dr Luković.



Na pitanje novinara, da li bi pacijenti koji nemaju uput mogli da budu vraćeni iz Bolnice, direktor ove zdravstvene ustanove dr Miroslav Sretenović rekao je da je ta tema „medicinski škakljiva“

–Da bi nekoga mogao da vratiš sa kapije, pitanje je da li prostim razgovorom može da se zaključi da li je kod pacijenta akutno stanje ili nije. Svaka situacija, da se neko vrati zato što nema uput, ispalo bi da je vraćen zbog formalne stvari, a možda je zasluživao bolničko lečenje. To nije jednostavno izvesti. Jer, ne može se bez pregleda zaključiti kakvo je stanje. Takva varijanta, zahtevala bi i novo osoblje i vreme, a to nemamo – rekao je dr Sretenović. On je apelovao na pacijente da se prvo jave u kovid ambulante, jer, kako je rekao 120vprvih pregleda za 24 časa je ogroman pritisak.

-Postavlja se pitanje da li postoji kraja svemu ovome, toliki broj zaraženih, toliki broj obolelih, infekcija je eksplodirala, gde će i kada će se zaustaviti… – pita se dr Sretenović.

I. M.