PARADAJZ JEFTINIJI OD POLOVINE AVGUSTA

Paradajza će u ponudi biti više od sredine avgusta i pojeftiniće bar četiri puta u odnosu na sadašnju cenu od 150 do 200 dinara po kilogramu jer stiže iz bašta na otvorenom polju, rekao je danas stručni savetnik za semenarstvo u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu Adam Takač.

On je za Betu rekao da su biljke paradajza krajem proleća i početkom leta bile izložene nepovoljnim vremenskim prilikama, niskim temperaturama, visokoj vlazi, pa zatim naglim visokim temperaturama zbog čega cvetovi na prvom i drugom nivou cvetne grane nisu oprašeni, a rod se odmetnuo tek na trećem i četvrtom nivou.

„Klimatski uslovi pomerili su vegetaciju za dve nedelje pa će paradajza biti više i pojeftiniće četiri do pet puta u odnosu na sadašnju cenu od 15. do 20. avgusta“, rekao je Takač.

Dodao je da su bele žile koje se čestio nalaze u pradajzu posledica previsokih temperatura i nedostakaa kalcijuma i magnezijuma.

Idelna dnevna temperatura za paradajz je, prema njegovim rečima, od 25 do 27 stepeni Celzijusa, a noćna do 14 stepeni, a takvih je do sada bilo malo.

Takač je rekao da će ove godine biti loš prinos pasulja i ako nije zalivan biće prepolovljen rod, dok je paprika u dobrom stanju, ali će takodje kasniti rod.



Izvor: Beta