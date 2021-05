Pobednički tiket košarkaša Borca Nenada Nerandžića za čačansko Porodilište

Jednu od najvažnijih asistencija u životu, Nenad Nerandžić upisao je na Mozzartovom humanitarnom tiketu u podne. Čim je postao otac, ostvario je pogodak za porodilište u gradu koji je zavoleo kao svoj rodni Beograd. Košarkaš sa Ceraka, koji već dve prelepe godine brani boje čačanskog Borca, sastavio je sjajan plemeniti listić u tracionalnoj akciji, a dobitak od 154.900 dinara usmerio je porodilištu Opšte bolnice u Čačku.

Time je želeo da iskaže veliku zahvalnost medicinskom osoblju ali i doprinese poboljšanju uslova rada u ovoj ustanovi.

– Matija je rođen samo nekoliko dana pre nego što sam dobio poziv da učestvujem u akciji Humanitarni tiket u podne. Nošen euforijom koju donosi najlepši osećaj na svetu, nisam imao dilemu gde ću usmeriti potencijalni dobitak. Uz malo dobrog osećaja, sreće, ali pre svega pomoći kompanije Mozzart, ispunila mi se želja da tiket prođe i da donacije ode sjajnim zdravstvenim radnicima čačanskog porodilišta – naglasio je Nerandžić na uručenju čeka Opštoj bolnici Čačak.

Perspektivni košarkaš je 265. plemeniti dobitnik u ovoj Mozzartovoj akciji, kroz koju je do sada prikupljeno 19.245.273 dinara u humanitarne svrhe!

– Iskreno, bio sam fasciniran cifrom koju je kompanija Mozzart do sada donirala kroz akciju Humanitarni tiket u podne, a sve što radi na polju društvene odgovornosti je za svaku pohvalu. Kao košarkaš, posebno sam oduševljen akcijom „ Sto terena za jednu igru“, jer se sećam dana kada sam sa ekipom iz kraja igrao basket na Mozzartovom terenu na Vidikovcu i znam koliko je za klince koji prave prve košarkaške korake to važno – rekao je as Borca.

U 2020. godini broj porođaja u Čačku, kao i na nivou cele Srbije je prema zvaničnim statistikama bio za 3% manji nego prethodne godine, kao negativan efekat pandemije virusa Covid- 19. Na nivou cele zemlje je bilo oko 58.000 beba manje, a očekuje se da će u 2021. godini ova statistika biti još nepovoljnija.

Čačansko porodilište je na šestom mestu po uređenosti u Srbiji, ali je, i pored dobrih uslova, prošle godine rođeno 100 beba manje u odnosu na 2019. godinu. U upravi porodilišta ističu da uz pomoć donacija uspevaju da mnogo toga unaprede i da je to veoma značajno u borbi za povećanje nataliteta u ovom gradu.

– U ime rukovodstva Opšte bolnice u Čačku zahvalan sam mladom i humanom košarkašu i kompaniji Mozzart na ovoj vrednoj donaciji, koja će nam omogućiti kupovinu najkvalitetnijih instrumenata za porođajnu i hirušku salu. Ovakve donacije su od izuzetne važnosti, naročito u vreme kada otežano funkcionišemo zbog pandemije i kada smo svesni problema u kome se našao zdravstveni sistem. Ipak, zahvaljujući humanosti onih koji su u prilici da pomognu, uspevamo da održimo visoke standarde. Nažalost, trend opadanja broja novorođenih beba se nastavlja i u Čačku, ali ćemo nastojati da zajedničkim snagama popravljamo tu situaciju, a jedan od načina je obezbeđivanje što boljih uslova. Očekujemo uskoro i realizaciju projekta rekonstrukcije operacione sale, tako da će porodilje u Čačku imati najbolju moguću zdravstvenu negu – rekao je načelnik ginekologije porodilišta Opšte bolnice Čačak, dr Aleksandar Urošević.

Košarkaša Borca i predstavnike Mozzarta ugostio je u svom kabinetu direktor Opšte bolnice Čačak, Dr Miroslav Sretenović, gde se razgovaralo i o nastavku kontinuirane podrške koju kompanija Mozzart već dugi niz godina pruža ovom zdravstvenom centru.

Izvor: Mozzart sport