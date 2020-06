Počeo upis na VŠTSS u Čačku

U Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku juče su počele upisne aktivnosti u prvom upisnom roku, kada će se upisati 61. generacija studenata na najstariju visokoškolsku ustanovu u ovom delu Srbije.



Pravo upisa u školskoj 2020∕21.godini imaju kandidati sa završenom trogodišnjom i četvorogodišnjom srednjom školom, koji položu prijemni ispit.



Prvog dana predaje dokumenata više od 60 maturanata izrazilo je želju da studira na ovoj visokoj školi, a ubedljivo najveće interesovanje vlada za strukovne studije Grafičke tehnologije.

Predaja dokumenata traje do 27. juna do 15 časova, a može se obaviti i elektronskim putem.

Prijemni ispit je zakazan za 1.jul, a sve upisne aktivnosti do sticanja indeksa brucoši će obaviti do 15. jula. Iz Škole podsećaju da je za buduće brucoše opredeljeno 195 budžetskih mesta, a za samofinansiranje predviđeno je još 106. Do kraja juna će biti realizovan i drugi krug pripremne nastave koja se odvija elektronskim putem.

Ča Glas