G.Milanovac

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Z. Ј. Komentara (0)

Данас у великој сали Скупштине општине одржана је 26. седница Општинског већа општине Горњи Милановац. На дневном реду пред већницима нашло се десет тачака које обухватају кључне аспекте функционисања општине у текућој години. Седницом је председавао председник општине Дејан Ковачевић.

– На седници Општинског већа разматрали смо нацрт Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац, затим, Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације који је на адекватан начин успео да пружи помоћ свим домаћинствима која су претрпела штету у 2025. години. Годишња економска цена вртића за родитеље који сносе 18% од економске цене услуге, за 2026. годину увећава се за 864,18 динара, односно 916,70 динара за предшколце – написао је на свом Инстаграм налогу председник општине Дејан Ковачевић.

На дневном реду биле су и одлуке о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и план рада Међуопштинског историјског архива. Увећан је и буџет за медије, а конкурс ће бити расписан до краја фебруара.

Инстаграм налог председника општине

Slične Vesti
G.Milanovac Region

Представљена изложба “Наша суграђанка краљица Драга између славе и анатеме”

G. D.

Музеј рудничко таковског краја у сарадњи са Туристичком организацијом општине Горњи Милановац и подршку Културног центра представио је данас изложбу “Наша суграђанка краљица Драга између славе и анатеме”. Њена прича и без креативне интервенције, сама по себи, наликује сценарију који би пожелео сваки позоришни или филмски редитељ. Отуда је Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, […]
G.Milanovac

GORNJI MILANOVAC DOMAĆIN 47. SABORA NARODNOG STVARALAŠTVA SRBIJE

I. М.

Gornji Milanovc će u nedelju biti prestonica narodne umetnosti, jer se održava 47. Sabor narodnog stvaralaštva Srbije, manifestacija duha, kulture i tradicije. Gradu pod Rudnikom biće ovo treći put da je domaćin Sabora. Ideja vodilja je prikupljanje, čuvanje, prikazivanje i obnavljanje tradicionalnih vrednosti, igre, pesme, svirke, nošnji i običaja pojedinih područja Srbije. Po onome što […]
G.Milanovac

КОНЦЕРТ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ЧАЧАНСКА ЛИРА“ у Горњем Милановцу

G. D.

ПЕСМОМ ДО СРЦА КОНЦЕРТ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ЧАЧАНСКА ЛИРА“ Специјални гости: РАДОСЛАВ ПОЊАВИЋ ЏОНИ НЕНАД СТАНКИЋ Четвртак, 5. јул 2018. | 20:00 Велика сала Културног центра у Горњем Милановцу Улаз: слободан „ЧАЧАНСКА ЛИРА“ је женска вокална група која негује традиционалну српску и македонску музику, у хармонијски и аранжмански аутентичном стилу

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.