ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Данас у великој сали Скупштине општине одржана је 26. седница Општинског већа општине Горњи Милановац. На дневном реду пред већницима нашло се десет тачака које обухватају кључне аспекте функционисања општине у текућој години. Седницом је председавао председник општине Дејан Ковачевић.
– На седници Општинског већа разматрали смо нацрт Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац, затим, Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације који је на адекватан начин успео да пружи помоћ свим домаћинствима која су претрпела штету у 2025. години. Годишња економска цена вртића за родитеље који сносе 18% од економске цене услуге, за 2026. годину увећава се за 864,18 динара, односно 916,70 динара за предшколце – написао је на свом Инстаграм налогу председник општине Дејан Ковачевић.
На дневном реду биле су и одлуке о употреби средстава текуће буџетске резерве, као и план рада Међуопштинског историјског архива. Увећан је и буџет за медије, а конкурс ће бити расписан до краја фебруара.
Инстаграм налог председника општине