Poleteo prvi avion za Beč sa aerodroma „Morava“ nakon tri meseca

Sa aerodroma “Morava” jutros u 08.00 časova poleteo je prvi avion posle pauze od tri i po meseca zbog epidemije korona virusa.

Putnici sa maskama preko lica ukrcali su se u avion kompanije “Er Srbija” na let za Beč.

Direktor Aerodroma “Morava” Dragan Bugarinović, izjavio je agenciji MNA da je aerodrom napravio plana ponašanja u uslovima zaštite od COVID-19 i po tom planu su sprovedene sve mere koje su preporučene od strane Ministarstva zdravlja i Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

“Ulaz je dozvoljen samo putnicima sa putnim dokumentima, pratiocima nije dozvoljen ulaz u zgradu. Putnici moraju da nose zaštitne maske sve vreme boravka u zgradi, obezbeđena su mesta za dezinfekciju ruku, obavezno je poštovanje razmaka od metar i po u redovima tako da su to sve mere koje se preduzimaju radi zaštite putnika i svih koji rade na aerodomu”, istakao je Bugarinović.

Prema njegovim rečima, svakodnevno se prate sve preporuke i ukoliko budu propisane nove, istog momemnta će biti primenjene.

Današnjim letom za Beč obnavlja se avio saobraćaj koji je započet prošle godine, dva puta nedeljno.

“Prve nedelje utorkom i subotom, a nakon toga u celom letnjem redu letenja četvrtkom i nedeljom, dakle to su ta dva leta za Beč. Prvobitno je bio najavljen let za Solun u tokom letnjeg red letenja, međutim zbog ove situacije on nije započeo kada je planiran, o tome će odlučivati aviokompanija”, naglasio je Bugarinović.

Bugarinović kaže da je aerodrom Morava spreman za sve dodatne letove.

Izvor: MNA