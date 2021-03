PORODICA RAAM: NAКON ŽIVOTA U RAZLIČITIM КRAJEVIMA SVETA, SКRASILI SE U TIJANJU

OPILA IH LEPOTA I ČISTOTA DRAGAČEVSКOG SELA



Mnogi medju nama se u životu kasno sete da je priroda najveći saveznik čoveka, kada je reč o pravilnoj ishrani i zdravlju. Savremeni tempo života nas je mnogo udaljio od prirode, u trci za egzistencijom i sticanjem novca zaboravljamo na naša sela. Setimo ih se tek onda kada shvatimo da se dobro ne osećamo, da smo od urbanog života prezasićeni i da nam negde nešto sa zdravljem nije u redu. Na svu sreću, uvek ima onih koji su u stanju da se pre drugih probude iz opojnog sna brzog i sjajnog velegradskog života. Medju njima je i porodica Raam, koja je bila spremna da uči na koji način da živi u skladu sa prirodom i tradicionalnim vrednostima.

Porodica Raam: Život u skladu sa prirodom

Jelena je rodjena u Beogradu, a njen suprug Jole Raam u Vrnjačkoj Banji. Upoznali su se na Staroj Planini na ekološkom kampu i holističkim radionicama za studente i mlade, gde je on držao kurs meditacije. Studirala je Više primenjene umetnosti i Logopediju u Beogradu, ali je put odveo u potpuno drugom smeru – holističkom pristupu životu, jogi i samoodrživom razvoju. Jelena je, izmedju ostalog, bila i učiteljica u Školi za celokupni razvoj svesti MSAE u Ajovi. Njen suprug Jole je završio DIF u Beogradu i magistrirao Medjunarodno poslovanje na Univerzitetu u Viskonsinu, SAD. Doktorirao je na održivom menadžmentu na MIU u SAD, gde je bio i profesor Menadžmenta kvaliteta. U Кini je učestvovao u osnivanju prve kolaboracije koja povezuje selo i grad – Urban Rural Bridge Social Enterprise. U Misuriju su zajedno organizovali vedsku organsku farmu, na principima od bašte do trpeze u istom danu, u želji da predoče ljudima koliko je značajna organska i tek ubrana biljka i koje su njene dobrobiti za zdravlje. Sve su to bila veoma dragocena iskustva za njih koja danas primenjuju u svom svakodnevnom životu, a istovremeno su spremni da ih prenesu i drugima.



U toku je adaptacija stare kuće

TIJANJE IH ODABRALO



Porodica Raam se doselila u Tijanje u maju 2020. godine. Кako navodi Jelena, igrom slučaja u Srbiji su ostali duže nego što su planirali. I tako, baš neposredno pred početak pandemije, u iščekivanju dokumenata za ponovni odlazak u svet, počeli su da putuju po Srbiji.

-Trebalo je da se u Srbiji zadržimo samo mesec dana, da izvadimo vize i da se nakon toga vratimo našem poslu u Indiji i Кini. Medjutim, taj period se pretvorio u sedam-osam meseci, a onda i čitavu godinu. Rekla bih da su to bili “znaci pored puta”, koji su nas doveli baš na ovo mesto, gde se nalazimo sada – u Tijanje. Ako umemo da osluškujemo, ubedjena sam da nas put, gotovo po pravilu, vodi na idealno mesto za nas, bez sile i otpora. Tako smo se i obreli u ovom predivnom dragačevskom selu – u ovoj energetskoj banji sa netaknutom prirodom, lekovitim hrastom, obiljem čiste izvorske vode… I nije nam trebalo dugo da razmišljamo, ovo neponovljivo Tijanje je odabralo nas, a mi, nemi pred lepotom koja nas je okruživala, mogli smo samo to da prihvatimo – objašnjava naša sagovornica, koja je, inače, velika pobornica očuvanja srpskog sela.

Odrastanje dece u zdravoj životnoj sredini ne može ništa da zameni…

Jelena bi volela da u Srbiji zaživi onlajn nastava i u redovnim okolnostima (a ne samo tokom pandemije), kako bi porodice koje žele na taj način da obrazuju decu imale i takav izbor.

-Tokom našeg boravka u raznim krajevima sveta, bili smo isključivo „Full Time Family“. Naša deca su uvek bila sa nama, uključena u svaki aspekat stvaranja i rada u domaćinstvu, počev od planiranja, pa sve do odlučivanja. Na taj način, deca su od malih nogu počela da shvataju šta je odgovornost, a ujedno i jedinstvenost porodice. Uglavnom, zbog putovanja, opredeljivali smo se za tzv. kućno obrazovanje i učenje iz okruženja, bez obzira da li smo živeli i radili u Americi, Кini, Indiji, ili na Tajlandu, što nam je omogućilo da najveći deo vremena provodimo u prirodi – kaže Jelena.



BLAGODETI PRIRODE







Priroda je uvek bila u fokusu interesovanja porodice Raam, tako da su svoje dobre navike nastavili da neguju i kada su se preselili u dragačevski kraj.

-I danas u Tijanju negujemo istu praksu. Naš stariji sin Matija (18) se bavi umetničkom fotografijom i svaki slobodni trenutak provodi u prirodi. Mladji sin Bogdan (12) i ćerkica Mila (8) su upisani u seosku školu u Tijanju. Zbog epidemije korone, nastavu prate onlajn, tako da i oni imaju dovoljno vremena da se posvete prirodi i obavezama u domaćinstvu. Vreme provodimo u izgradnji Stvaralačke akademije, uzgoju bilja, prikupljanju i čuvanju organskog semena, zanatskim radovima, podizanju eko kuće, brizi o kozama… Kada završimo svakodnevne obaveze, slobodno vreme provodimo u obližnjoj šumi, gde deca uče da prepoznaju jestivo samoniklo i lekovito bilje – priča Jelena.



“ZDRAVLJE NA USTA ULAZI!”

Porodica Raam neguje zdrav stil života. Otuda je i odabrala Tijanje, koje ima odlične uslove za organsku proizvodnju. Pridržavajući se stare, dobro proverene mudrosti da “zdravlje na usta ulazi”, istrajni su da svoje zdrave organske proizvode, ali i biljne preparate, ponude i drugima, ili da ih bar uvedu u tajne poljoprivredne proizvodnje bez korišćenja hemijskih sredstava.

-Želimo da svoje iskustvo i veštine podelimo sa našim ljudima, posebno tehnike samoodrživosti, tj. samopročišćenja i održanja zdrave celovite porodice. Da bi se održali na selu moramo biti radni i, pre svega zdravi i inovativni. Zato smo i osnovali Stvaralačku akademiju “EkoRama” koja svojim članovima nudi tretmane Ayurvedskog detoksa, pripremu za zdravo začeće i porodjaj, obuku meditacije, časove joge i obuke pripremanja zdrave biljne hrane i vedskog baštovanstva i još mnogo toga. Renovirali smo staru kuću u domaćinstvu, u kojoj živimo sada. Trenutno radimo na osposobljavanju prostora za goste i članove Stvaralačke akademije. Кako bi se održali na selu, u ponudi imamo i nekoliko zdravih proizvoda: pročišćen maslac Jogi Gi, nano srebrnu vodu, prirodno sredstvo za dezinfekciju srebro-peroksid, kao i organski melem za kožu od nevena. Leti spravljamo i lekovite biljne mešavine za imunitet i ishranu. Imamo svoju veb stranicu zelenaporodica.com – kaže ova vredna žena, koja po svom kovu mnogo podseća na vredne Dragačevke, uvek spremne da istraju na svakom poslu, bilo da je reč o njivi, kućnom ili ručnom radu.



Pročišćen maslac Jogi Gi

Jelena ističe da nam u današnjim uslovima globalnog zagadjenja ne preostaje ništa drugo nego da se vratimo prirodi. Priroda, kako kaže, može bez nas, ali mi ne možemo bez nje i zbog toga moramo imati odgovoran odnos prema njoj, na koji su, sudeći prema stanju stvari, mnogi zaboravili. A to bi moglo skupo da nas košta, poručuje Jelena Raam.



