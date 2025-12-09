зима Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

После магловитог јутра, претежно сунчано – до 14 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

После магловитог јутра претежно сунчано – до 14 степени

Током јутра очекује се магла, која ће се по котлинама и долинама задржати и током преподнева, а понегде у Војводини и током већег дела дана. У осталим крајевима претежно сунчано. Јутарња температура од -2 до 5, највиша дневна од 9 до 14 степени. Због јутарње магле у целој Србији на снази је жути метео-аларм, па се препоручује додатан опрез.

зима Фото: Дарка Симеуновић
Фото: Дарка Симеуновић

Ујутро местимично магла и ниска облачност, која ће се у нижим пределима, по котлинама и речним долинама задржавати пре подне, а на појединим локалитетима у Војводини и већи део дана.

Због магле је у целој Србији на снази жути метео-аларм. Прогнозира се да ће хоризонтална видљивост бити мања од 200 метара, због чега се препоручује додатан опрез, нарочито у саобраћају.

У осталим крајевима претежно сунчано. Ветар слаб, променљив. Најнижа температура од -2 до 5, а највиша од 9 до 14 степени, у местима са целодневним задржавањем магле хладније.

У Београду ујутру магла и ниска облачност, која ће се на ширем подручју града задржавати и пре подне, а највиша дневна температура биће око 12 степени.

Слично време очекује се и наредних дана – током јутра и преподнева магла, а у остатку дана очекују се највише дневне температуре између 13 и 15 степени.

Могуће су главобоља и нервоза

Биометеоролошка ситуација изискује опрез и придржавање редовне терапије код астматичара и особа са варирајућим крвним притиском.

Од метеоропатских реакција могућe су главобоља и нервоза.

Slične Vesti
Društvo

Туршија и кисели купус су природне апотеке

G. D.

ИЗВОР: РТС Разговор Тијане Јевтић са Предрагом Ненадићем Туршија и кисели купус су природне апотеке Тајна чувања здравих особина поврћа и воћа је ферментација, због које су тегле са туршијом и бурад са купусом праве домаће апотеке, са лековима за многе болести. И ту међу теглама, ајвара – српског кавијара, туршије, паприке, џемова, слатког, компота, […]

ЛЕТО, Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Пред нама тропски дани, топло и током ноћи

G. D.

ИЗВОР: РТС Врео ваздух са севера Африке шири се ка нашем региону. Температура ће бити тропска, у неким местима и током ноћи. Краткотрајни пљусак с грмљавином могућ је само понегде у планинским пределима. Пред нама тропски дани, топло и током ноћи Данас највиша температура до 35 степени. У Београду сунчано и веома топло, до 35 […]
Društvo

У току су пријаве за Делта Бизнис Инкубатор

admin

Чачак, 09.05.2019. – Данас је у Чачку представљен Делта Бизнис Инкубатор, Делтин програм за подршку развоју стартап идеја у области логистике, дистрибуције, пољопривреде и некретнина. „Делта Бизнис Инкубатор је програм уз помоћ кога стартап тимовима дајемо прилику да развију своју предузетничку идеју, током тромесечног периода инкубације. За време трајања програма, са њима раде стручњаци из […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.