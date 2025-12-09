Извор: РТС, РХМЗ

После магловитог јутра претежно сунчано – до 14 степени

Током јутра очекује се магла, која ће се по котлинама и долинама задржати и током преподнева, а понегде у Војводини и током већег дела дана. У осталим крајевима претежно сунчано. Јутарња температура од -2 до 5, највиша дневна од 9 до 14 степени. Због јутарње магле у целој Србији на снази је жути метео-аларм, па се препоручује додатан опрез.

Фото: Дарка Симеуновић

Ујутро местимично магла и ниска облачност, која ће се у нижим пределима, по котлинама и речним долинама задржавати пре подне, а на појединим локалитетима у Војводини и већи део дана.

Због магле је у целој Србији на снази жути метео-аларм. Прогнозира се да ће хоризонтална видљивост бити мања од 200 метара, због чега се препоручује додатан опрез, нарочито у саобраћају.

У осталим крајевима претежно сунчано. Ветар слаб, променљив. Најнижа температура од -2 до 5, а највиша од 9 до 14 степени, у местима са целодневним задржавањем магле хладније.

У Београду ујутру магла и ниска облачност, која ће се на ширем подручју града задржавати и пре подне, а највиша дневна температура биће око 12 степени.

Слично време очекује се и наредних дана – током јутра и преподнева магла, а у остатку дана очекују се највише дневне температуре између 13 и 15 степени.

Могуће су главобоља и нервоза

Биометеоролошка ситуација изискује опрез и придржавање редовне терапије код астматичара и особа са варирајућим крвним притиском.

Од метеоропатских реакција могућe су главобоља и нервоза.