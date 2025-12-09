квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 9. децембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 9. децембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Прељини, код фирме „Едисон“.

На тој локацији је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

Slične Vesti
Aktuelno Grad

ГРАДСКИ ОДБОР СНС ПОДРЖАО ИВИЦУ ДАЧИЋА

I. М.

Саопштење за јавност ГО СПС На данашњој Делегатској конференцији Градског одбора Социјалистичке партије Србије Чачка дата је јасна и недвосмислена подршка председнику СПС Ивици Дачићу да на редовном X Конгресу СПС који ће се одржати 22. 12. 2018. у Центру „Сава“ буде изабран за председника СПС. Наглашено је да уколико је јака СПС са Ивицом […]
Grad

Pozitivno još šest osoba iz Moravičkog okruga

I. М.

Od 46 uzoraka koji su poslati za Beograd, korona virus potvrđen je kod još šest osoba sa područja Moravičkog okruga, saznaje agencija MNA. Tri osobe su iz Čačka, a isto toliko je iz Gornjeg Milanovca. Kod Čačana su zaraženi jedna žena stara 54 godine i dvojica muškaraca od 38 i 26 godina. Među pozitivnim na […]

пијаца Фото: В. Ј.
Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   30. 05. Пројино брашно 100-120 Кромпир 80-100 Пасуљ 300-650 Паприка 300-450 Парадајз 170-280 Краставци 120-160 Тиквице 120 Цвекла 120 Спанаћ 200 Купус 80-100 Целер 250-500 Першун веза 50 Шаргарепа 100-120 Зелени лист купуса 100 Зелена салата 50 Црни лук 100-120 Бели лук 800-1000 Шампињони 350-400 Броколи 350 Празилук 200 Карфиол […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.