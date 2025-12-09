Slične Vesti
Balerine čačanskog studija „ADAGIO AS“ vratile se sa prvim nagradama iz Praga

G. D.

U petak 4. novembra u glavnom gradu Češke u Pragu, na  internationalnom plesnom  takmičenju, „Prague Dance Open“ 2022, na kome je učestvovalo više od 1600 takmičara iz deset zemalja, balerine čačanskog studija „ADAGIO AS“ postigle su izuzetan rezultat i zasluženo osvojile sve prve nagrade u svojim kategorijama. -I pored otežanih uslova u kojima su se […]
“РАЗМАЖЕНИ ПРИНЦ“ – позоришна представа за децу у продукцији Глумачке радионице Дома културе

admin

Позоришни програм По тексту Жељка Хубача. Поставка и адаптација: Владимир Јоцовић.   Играју: Тодор Трифуновић, Матија Бојовић, Марта Крупеж, Татјана Чкоњевић, Даница Лазовић, Радоје Ивановић, Јана Јовановић, Анастасија Вујовић, Ива Радовановић и Сара Татовић.   Сценографија: Војкан Петровић. Костим: Вера Радојевић и Снежана Вељковић. Музика: Бојан Стојчетовић. Кореографија: Јелена Миловановић. Мајстори светла: Војкан Петровић и […]
Сутра концерт трија ФАНТАСТИК

G. D.

Концерт трија ФАНТАСТИК (ритам блуз) БИЋЕ ОДРЖАН У СУБОТУ, 7. АВГУСТА У АТРИЈУМУ ДОМА КУЛТУРЕ. ЊИХОВ НАСТУП ПОЧИЊЕ У 20.30 ЧАСОВА И ДЕО ЈЕ ПРОГРАМА „ЛЕТО У АТРИЈУМУ ДОМА КУЛТУРЕ“ Гитара и вокал: Ненад Златановић – Mr. SwaggerУсна хармоника: Петар Миладиновић – Пера ЏоКлавијатуре: Милан Петровић Концерт трија ФАНТАСТИК, кога чине тројица изузетних музичара који су сарађивали са највећим […]

