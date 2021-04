Posle tužbi u Crvenom krstu:Janković optužio Logvinova da ga je brutalno pretukao

SITUACIJA u Crvenom krstu u Čačku kao da posle tužbe za mobing, nije dovoljno komplikovana, pa su se dvojica zaposlenih potrudili da usijano stanje u kolektivu dodatno rasplamsaju, prenosi čačanski portal Špijunka .rs.

Sinoć su se potukli Petar Janković i Igor Logvinov zaposleni u ovoj humanitarnoj organizaciji. Kako saznajemo fizički obračun se dogodio u prostorijama Mesne zajednice “Park” sinoć oko 22 časa.

“Sve je počelo napadima na mene na viber grupi, vređanjem i pljuvačinama, a koje su se delom ticale i stanja u Crvenom krstu. Odgovorio sam sa nekoliko poruka, nakon čega sam otišao u prostorije Mesne zajednice “Park”, čiji sam predsednik” rekao je Petar Janković.

“Oko 22 časa u kancelariju je ušao Logvinov sa svojom suprugom i odmah je nasrnuo na mene. Zadao mi je nekoliko udaraca pesnicom ili otvorenom šakom. Udarao me je u glavu u više navrata. Ja sam pozvao brata i oca da mi pomognu, a on je zvao policiju. Ne znam kako više policija toleriše njegovo bahato ponašanje, njegove uvrede i napade… Mnogi ljudi su bili žrtve njegovih napada”, rekao je on.

Janković kaže da je nakon davanja iskaza policiji otišao u Urgentni centar gde je snimio glavu, kako bi se utvrdilo da li ima težih povreda. Posle detaljnog pregleda, kaže da su mu konstatovane brojne masnice i podlivi u predelu glave.

Sa druge strane, Logvinov u potpunosti demantuje da je sa kolegom imao bilo kakav fizički kontakt.

“Kada sam ušao u kancelariju on je potegao flašu na mene. Bio je mortus pijan, imao je preko dva promila alkohola. Onda je pao preko nekih stolica i tako se povredio. Sve vreme je tu bila moja supruga, koja može sve ovo da potvrdi. Ja sam pozvao i policiju i uredno ih sačekao. Tu su došli i Jankovićev otac i brat, i policija ih je jedva sprečila da me ne napadnu. Da policija nije stigla, ko zna šta bi bilo”, kaže Igor Logvinov.

Nakon ovog incidenta zaposleni u Crvenom krstu kažu da su u još većem strahu, jer je poznato da Logvinov daje podršku sekretarki Biljani Davidović koju je sedmoro radnika tužilo za zlostavljanje na radu. Preostalo dvoje zaposlenih, među kojima je i Janković, tužbu nisu podneli, jer su od skoro u Crvenom krstu, ali su u tužbi navedeni kao svedoci skorijih događaja.

Tekst i foto: Špijunka.rs