POVODOM SVETSKOG DANA ČIŠĆENJA- OČIŠĆENE OBALE MORAVE

Povodom obeležavanja Svetskog dana čišćenja, SBB fondacija i pokret “Lets do it Serbia”, zajedno sa Gradom Čačkom, Sportskim centrom “Mladost” i volonterima, očistili su obe obale Zapadne Morave, od putničkog mosta do kupališta kod brane.

SBB fondacija je danas, na Svetski dan čišćenja, organizovala veliku akciju, kojom je pozvala sve građane da zajedničkim snagama doprinesu čistijoj i zdravijoj Srbiji. -Drago nam je da je Grad Čačak bio deo ove velike akcije i da smo uspeli da očistimo obale Zapadne Morave, koja krasi ovaj grad i čini ga lepšim mestom za život – rekal je Danijela Jovanović, shop menadžer SBB u Čačku.

Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju i zaštitu životne sredine gradske uprave Čačak zahvalila je predstavnicima kompanije SBB, kao i učenicima od petog do osmog razreda OŠ “Vuk Karadžić”, koji su učestvovovalii u akciji čišćenja reke Zapadne Morave i njenog priobalja.

-Mogu slobodno da kažem da meštani ove mesne zajednice Ljubić Kej, svojom aktivnošću kao i uvezivanjem sa odgovornim kompanijama kao što je kompanija SBB, koja je osmislila jedan dobar slogan Ne prljaj Nemaš izgovor, pokušali su da pokažu našim sugradjanima i iz drugih delova grada da može lepo da se utiče na svoje okruženje, da nema papira, da može da nema smeća i mislim da svake subote, ako čovek može da odvoji tri do četiri sata, mnogo znači i olakšava posao našim komunalnim preduzećima, a mi smo svakako tu da takve akcije podržimo i kada su u pitanju kese i kada je u pitanju odvoženje tog svog smeća sa ovakvog prostora – rekla je Đoković.

Bratislav Zečević, načelnik Civilne zaštite, zahvalilo je SBB fondaciji i ostalim učesnicima što su organizovali akciju čišćenja obala reka jer nažalost neki sugradjani ne vode računa o ekologiji i pored mnogobrojnih apela pojedinaca i čelnika Grada. Grad Čačak je ove godine očistio preko 10 kilometara reka, a Zečević je posebno naglasio da je današnje čišćenje i lokacija bitno, jer je ovaj potez ogledalo grada i pešačka zona grada Čačka.

Nemanja Radojković ispred kancelarija za mlade istakao je da je njihova želja da pomognu zajednici da održi zdrav i čist život u prirodi. Istakao je da je na današnjoj akciji učestvovalo oko 20 volontera.

I. M.