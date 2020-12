Povratak Ovčarsko-kablarske klisure prirodi, tradiciji i građanima

Ovčarsko-kablarska klisura biće izuzetno zaštićeno područje, prirodno dobro prve kategorije, najavila je danas predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Potpuna obnova ovog izuzetnog predela predviđena je Infrastrukturnim projektom za razvoj čačanskog turizma.

– Prethodne tri i po godine smo uložili određena sredstva, ali sada ćemo raditi drugačije. To nam omogućava izgradnja autoputa do Požege. Čitav saobraćaj iz Ovčarsko-kablarske klisure biće izmešten. Napravićemo izuzetno zaštićeno područje. Ovčarsko-kablarska klisura je važno prirodno, kulturno, versko, istorijsko, turističko područje. Naša obaveza je da ga vratimo prirodi, tradiciji i građanima. Sigurni smo da će izgradnja autoputa do Požege biti završena do početka 2022. godine. Želela sam da uporedo gradimo autoput i revitalizujemo Ovčarsko-kablarsku klisuru. Nadam se da ćemo se uspeti i dogodine se ponovo videti na rekonstruisanom trgu u Ovčar Banji – izjavila je Ana Brnabić.

Potpuna revitalizacija ovog predela podrazumeva i čišćenje jezera u Međuvršju, obnovu dva pristaništa, izgradnja parkinga, otvaranje prirodnjačkog muzeja. Kratkoročne i dugoročne poduhvate.

Zajedno sa predsednicom Vlade Srbije, Ovčarsko-kablarsku klisuru danas su posetile i ministrke za turizam, trgovinu i telekomunikaciju Tatjana Matic i zaštitu životne sredine Irena Vujović.

Revitalizacija Ovčarsko-kablarske klisure trebalo bi da prati i oživljavanje srpskog turizma, jedne od grana koja je najviše pogođena pandemijom korona virusa. Taj deo čačanskog kraja godišnje poseti više od 200 hiljada ljudi, podsetila je Tatjana Matić.

– Očekujemo da Vlada brzo usvoji proširenje zaštićenog područja na 4.910 hekatra – najavio je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, kao i nastavak započetih radova u 2021. U Ovčarsko kablarskoj klisuri bi trebalo da bude izgrađen RH centar, koji će pripadati Opštoj bolnici.