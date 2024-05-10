Предавање проф. Јелене Младеновић о песнику Бранку Миљковићу, биће одржано вечерас, у 19 часова, у Малој сали Градске библиотеке.
-Предавање проф. Јелене Младеновић о Бранку Миљковићу, песнику чију поезију (не)познајемо, расветлиће до сада мање истражене аспекте његовог стваралаштва – најављују организатори програма под називом „Мисао која тражи песника Бранка“.
Предавање проф. Јелене Младеновић о песнику Бранку Миљковићу
Предавање проф. Јелене Младеновић о песнику Бранку Миљковићу, биће одржано вечерас, у 19 часова, у Малој сали Градске библиотеке.