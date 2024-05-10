Предавање проф. Јелене Младеновић о песнику Бранку Миљковићу

Удружење Ирмос најављује представљање књиге „И ево ја сам са вама… Увод и тумачење Јеванђеља по Матеју“, аутора др Владислава Топаловића и др Дарка Ђога. Представљање књиге је заказано за данас, у 19 часова, у Великој сали Дома културе у Чачку. У издању Православног богословског факултета Светог Василија Острошког (Универзитет у Источном Сарајеву) из штампе […]

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