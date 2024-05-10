ИБЛИОТЕКА Фото: Зорица Драгићевић Милошевић
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Предавање проф. Јелене Младеновић о песнику Бранку Миљковићу

G. D. Komentara (0)

Предавање проф. Јелене Младеновић о песнику Бранку Миљковићу, биће одржано вечерас, у 19 часова, у Малој сали Градске библиотеке.
-Предавање проф. Јелене Младеновић о Бранку Миљковићу, песнику чију поезију (не)познајемо, расветлиће до сада мање истражене аспекте његовог стваралаштва – најављују организатори програма под називом „Мисао која тражи песника Бранка“.

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