Предавање ,,Сви атељеи Надежде Петровић“ сутра у Уметничкој галерији

Караван за климу у Библиотеци У Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у уторак, 9. априла биће отворена путујућа изложба фотографија великог формата „Живот смећа”. Овај програм се реализује у оквиру пројекта „Караван за климу – Сви активни у борби против климатских промена” Француског института у Србији и НВО Амбасадори одрживог развоја и животне средине […]

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