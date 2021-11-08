У Уметничкој галерији ,,Надежда Петровић“ у уторак, 9. новембра, у 19 часова биће одржано предавање у оквиру изложбе ,,Златном руком и сребрним српом – Етнографски предмети Париског атељеа Надежде Петровић“, под називом ,,Сви атељеи Надежде Петровић“.
Предавач је др Јасна Јованов – историчарка уметности, дугогодишња директорка ,,Спомен-збирке Павла Бељанског“ у Новом Саду, врстан познавалац живота и дела Надежде Петровић, иначе рецензент каталога изложбе.
Предавање ,,Сви атељеи Надежде Петровић“ сутра у Уметничкој галерији
У Уметничкој галерији ,,Надежда Петровић“ у уторак, 9. новембра, у 19 часова биће одржано предавање у оквиру изложбе ,,Златном руком и сребрним српом – Етнографски предмети Париског атељеа Надежде Петровић“, под називом ,,Сви атељеи Надежде Петровић“.