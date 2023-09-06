Grad Kultura

Представљање часописа „Патријарх српски Павле”

G. D. Komentara (0)

Часопис „Патријарх српски Павле” биће представљен 11. септембра, у 19 часова, у Великој сали Градске библиотеке Чачак, а у оквиру манифестације „Дана патријарха Павла”.


Ради се о другом броју годишње публикације посвећене животу, делу и заоставштини једне од најистакнутијих личности савремене српске историје и духовности. Часопис је богато графички опремљен, садржи текстове еминентних научника, свештених лица, песника, новинара, као и значајну документацију. Ауторским прилозима различитих жанрова, између осталих су допринели: Богољуб Шијаковић, Мило Ломпар, Слободан Николић, Драган Лакићевић, Борис Брајовић..

Учествују: главни и одговорни уредник Драго Милошевић, протојереј Игор Ивковић, професор Ана Ранђић, књижевник Миладин Вукосављевић и хор „Свети цар Константин и царица Јелена”. Програм ће водити библиотекар Душица Брковић.

Извор: Градска библиотека

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