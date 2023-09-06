Представљање часописа „Патријарх српски Павле”

О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину Носилац пројекта, „ПУНИШИЋИ ДОО улица Капетана Јаковића број 43 Ивањица, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКАТА: Производни комплекс „ПУНИШИЋИ“ ДОО, КО Рокци, […]

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