Представљање књиге „Портал“ аутора Драгана Грбовића

У петак, 29. августа, у 17 часова, биће представљена књига „Портал“ аутора Драгана Грбовића, у Малој сали Културног центра, у Чачку.
Ово је друго дело поменутог писца. Раније, 2020. године Грбовић је написао књигу „Света Гора-Крај света“.
Драган Грбовић је рођен у 3. августа 1964. године у Ужицу, а по занимању је правник. Сада живи у Чачку са породицом.
