Kultura

Представљање књиге „Портал“ аутора Драгана Грбовића

G. D. Komentara (0)

У петак, 29. августа, у 17 часова, биће представљена књига „Портал“ аутора Драгана Грбовића, у Малој сали Културног центра, у Чачку.
Ово је друго дело поменутог писца. Раније, 2020. године Грбовић је написао књигу „Света Гора-Крај света“.
Драган Грбовић је рођен у 3. августа 1964. године у Ужицу, а по занимању је правник. Сада живи у Чачку са породицом.

Slične Vesti
Društvo Kultura Obrazovanje

СВЕ СЕ МОЖЕ ПОСТИЋИ УЗ ЉУБАВ И ПОСВЕЋЕНОСТ

N. R.

НЕОБИЧНЕ ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ ВЕЛИКИХ ПИСАЦА У оквиру манифестације „Штампана реч 2023”, у понедељак, 12. фебруара, у Градској библиотеци “Владислав Петковић Дис”, чачански основци имали су прилику да открију још једну занимљиву књигу Зорана Милекића „Кад су велики писци били деца”. О штиву, које је недавно оплеменило фонд Одељења за децу и младе, говорили су […]
Društvo Kultura

ВЕЧЕРАС ПРЕМИЈЕРА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА О СЛОБОДАНУ МАТОВИЋУ ЏАЈИ

N. R.

“ТРАЖИ СЕ”, ТОПЛА ПРИЧА О ЧОВЕКУ Документарни филм “Тражи се”, трећи из циклуса “Култура сећања”, чија је свеобухватна идеја да повеже уметнике који су оставили озбиљан траг у култури града, вечерас (2. децембар) ће бити премијерно приказан у великој сали Дома културе. Овога пута сећамо се Слободана Матовића Џаје, који је оставио траг у нашем […]
Kultura

Filmski program Doma kulture

G. D.

  Filmski program Doma kulture MRAČNA KULA The Dark Tower, SAD, 2017, 95 min Poslednji viteški ratnik, Roland Dešen (Idris Elba) nalazi se u večitoj bici  s Valterom O’Dimom takođe poznatim i pod imenom Čovek u crnom (Metju Mekonahi). Odlučan je da ga spreči u uništenju Mračne kule koja u ravnoteži održava čitav naš univerzum. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.