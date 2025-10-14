Културни центар
Kultura

Представљање новог романа Енеса Халиловића

БЕКОС
Представљање новог романа једног од наших најзначајнијих савремених писаца Енеса Халиловића. Роман „Бекос“ је, према речима аутора „књига саздана од самих истина и има циљ да буде сведочанство које треба да расветли будућим историчарима савремено расељавање Балкана“. Роман доноси нове детаље и тумачења мафијашких убистава, отмица, многих криминалних активности, крађе беба, затворске интриге… „Бекос“ је роман који није писан да би био препричаван него доживљен.
Учествују: ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ, аутор романа БЕКОС и ДЕЈАН АЦОВИЋ, књижевни критичар.

Организација: Књижевни програм КЦЧ

УТОРАК, 14. ОКТОБАР 2025.
Клуб Културног центра у 19.30

