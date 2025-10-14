Представљање новог романа Енеса Халиловића

БЕКОС
Представљање новог романа једног од наших најзначајнијих савремених писаца Енеса Халиловића. Роман „Бекос“ је, према речима аутора „књига саздана од самих истина и има циљ да буде сведочанство које треба да расветли будућим историчарима савремено расељавање Балкана“. Роман доноси нове детаље и тумачења мафијашких убистава, отмица, многих криминалних активности, крађе беба, затворске интриге… „Бекос“ је роман који није писан да би био препричаван него доживљен.
Учествују: ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ, аутор романа БЕКОС и ДЕЈАН АЦОВИЋ, књижевни критичар.
Организација: Књижевни програм КЦЧ
УТОРАК, 14. ОКТОБАР 2025.
Клуб Културног центра у 19.30