Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 14. октобар

Tokom popodneva na Infektivno odeljenje hospitalizovane su još dve osobe. Sada se broj obolelih od korona virusa u Čačku popeo na 11, a jedan pacijent je sa ozbiljnom kliničkom slikom, navode iz Opšte Bolnice. Devojčica koje je hospitalizovana je stabilno i opšteg dobrog stanja . ČaGlas

