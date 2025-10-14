цветњак јесен Фото: В. Ј.
Društvo

Умерено до потпуно облачно, температура до 20 степени

G. D.

Извор: РТС

У Србији данас умерено до потпуно облачно у већем делу земље. На северу и у Неготинској Крајини очекују се дужи сунчани интервали. Јутарња температура кретаће се од 6 до 11 степени, док ће највиша дневна бити од 15 до 20 степени.

Дуваће слаб и умерен ветар, на истоку повремено и јак, западни и северозападни.

Фото: В. Јовичић

Најнижа температура од 6 до 11, а највиша од 15 до 18, у источним крајевима око 20 степени.

У Београду умерено облачно уз сунчане периоде. Ветар слаб до умерен, западни и северозападни. Најнижа температура око 10, највиша око 17 степени.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 21. октобра задржаће се суво и стабилно време, уз смену сунчаних и облачних интервала.

У већини места највиша дневна температура биће од 15 до 18 степени, а на истоку Србије и до 20 степени, уз мало свежија јутра у другој половини седмице.

Наоблачење са кишом и локалним пљусковима које ће у петак захватити јужне, крајем дана и у суботу прошириће се и на остале пределе осим на Војводину где ће се задржати суво време, а престанак падавина очекује се у недељу.

Главобоља и раздражљивост код метеоропата

На већину хроничнo oболелих биометеоролошке прилике могу имати релативно повољан утицај.

Особама са кардиоваскуларним тегобама се саветује известан опрез.

Од метеоропатских реакција могући су главобоља и раздражљивост. Препоручује се умерена физичка активност.

