Умерено до потпуно облачно, температура до 20 степени

Извор: РТС
У Србији данас умерено до потпуно облачно у већем делу земље. На северу и у Неготинској Крајини очекују се дужи сунчани интервали. Јутарња температура кретаће се од 6 до 11 степени, док ће највиша дневна бити од 15 до 20 степени.
Дуваће слаб и умерен ветар, на истоку повремено и јак, западни и северозападни.
Најнижа температура од 6 до 11, а највиша од 15 до 18, у источним крајевима око 20 степени.
У Београду умерено облачно уз сунчане периоде. Ветар слаб до умерен, западни и северозападни. Најнижа температура око 10, највиша око 17 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 21. октобра задржаће се суво и стабилно време, уз смену сунчаних и облачних интервала.
У већини места највиша дневна температура биће од 15 до 18 степени, а на истоку Србије и до 20 степени, уз мало свежија јутра у другој половини седмице.
Наоблачење са кишом и локалним пљусковима које ће у петак захватити јужне, крајем дана и у суботу прошириће се и на остале пределе осим на Војводину где ће се задржати суво време, а престанак падавина очекује се у недељу.
Главобоља и раздражљивост код метеоропата
На већину хроничнo oболелих биометеоролошке прилике могу имати релативно повољан утицај.
Особама са кардиоваскуларним тегобама се саветује известан опрез.
Од метеоропатских реакција могући су главобоља и раздражљивост. Препоручује се умерена физичка активност.