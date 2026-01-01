ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКОГ РУКОВОДСТВА ПОСЕТИЛИ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ

Представници градског руководства, током новогодишње ноћи посетили су дежурне раднике Полицијске управа Чачак, Хитне помоћи, испоставе Саобраћајне полиције и Ватрогасно-спасличаку службу.
Вредним радницима срећне новогодишње празнике пожелели су заменик градоначелника Владан Милић, помоћници градоначелника Милош Стеванић и Марјана Петронијевић.
– Градска управа ће се трудити да сви ови вредни људи добију што боље услове за рад. У Дом здравља током 2025. године, уложили смо око два милиона у препокривање зграде и 250.000 у реконструкцију објекта за интервенције у Медицини рада и то нам је заиста за понос, јер мало локалних самоуправа има ту службу. За Хитну помоћ у наредној гoдини планирали смо набавку бар једног санитетског возила и на тај начин ћемо им омогућити да буду што ефикаснији – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника.
В. Ј.