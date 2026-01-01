ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКОГ РУКОВОДСТВА ПОСЕТИЛИ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ

Iz sportskog centra „Mladost“ najavljuju da je prvi radni dan klizališta sutra, u nedelju 29.decembra. I mlađi i stariji Čačni sutra će moći da posete čačansko klizališta u terminima od 12, 14, 16 i 18 časova. Klizlanje po terminu predviđeno je na sat i po vremena, dok su pauze, kako najavljuju nadležni, namenjene za pripremu […]

