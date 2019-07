PRETE MIŠJA GROZNICA I „ZAPADNI NIL“, U ČAČKU DVA PACIJENTA IZ IVANJICE OBOLELA OD MIŠJE GROZNICE

Učestale pojave letnjih infekcija i zaraznih bolesti koje prenose insekti i glodari. Statistika pokazuje da se broj obolelih povećava u vreme kiša i poplava. Komarci zaraženi virusom otkriveni u Beogradu i još devet gradova

Dok se strahuje od ujeda komaraca i širenja groznice Zapadnog Nila širom zemlje, u Ivanjici su se se pojavili mišja groznica i leptospiroze. Dva pacijenta su registrovana sa simptomima ovih oboljenja. Kod osamdesetogodišnje žene utvrđeno je da je inficirana leptospirozom, dok se kod mlađeg muškarca sumnja na mišju groznicu.

Stručnjaci infektivnog odeljenja čačanske Opšte bolnice, gde su smešteni zaraženi pacijenti, kažu da se broj obolelih povećava u vreme velikih padavina i poplava.

– Ovim bolestima najviše su podložni oni koje obavljaju poslove u prirodi, pre svega zemljoradnici, ali i šumari i veterinari – rekao je direktor ZZJZ u Čačku dr Aksentije Tošić. – Leptospiroza se prenosi preko vode u kojoj se nalaze izlučevine glodara, ali i drugih životinja, dok se mišja groznica prenosi neposrednim kontaktom sa zaraženim miševima i pacovima, a moguće i putem vazduha, udisanjem.

Kada do infekcije dođe, simptomi se ispoljavaju tek posle desetak dana. Najpre dolazi do povišene temperature i opšte slabosti i malaksalosti. S obzirom na to da obe bolesti napadaju bubrege, dolazi i do urinarnih problema, koji u težim slučajevima mogu biti dramatični.

Kada je o virusu Zapadnog Nila reč, u Institutu za javno zdravlje Srbije „Batut“ saopštavaju da nema obolelih od ove infekcije. Ipak, s obzirom na to da su registrovani zaraženi komarci, savetuju se oprez i zaštita od njihovog ujeda. Komarci zaraženi virusom Zapadnog Nila zasad su otkriveni u Beogradu, Šapcu, Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Velikom Gradištu, Somboru i Sremskoj Mitrovici.

Simptomi infekcije virusom Zapadnog Nila javljaju se od tri do 14 dana posle uboda zaraženog komarca. Kod oko 80 odsto inficiranih, ovo oboljenje protiče bez simptoma. Blizu 20 odsto zaraženih ima blagu kliničku sliku, u vidu groznice, glavobolje, mučnine, povraćanja, dok kod malog broja ljudi dolazi do komplikacija, kao što su upala moždanica i upala mozga.

– Iako trenutne vremenske prilike izuzetno pogoduju brzom razvoju i razmnožavanju komaraca, što je dovelo da povećanja njihove brojnosti, građani nemaju razloga za brigu – poručili su iz Vlade Srbije.

Kako saopštavaju, nastaviće se aktivnosti na suzbijanju i u narednom periodu, što se koordiniše preko Tima za jedinstveno sprovođenje suzbijanja komaraca.

