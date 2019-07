UDRUŽENJE ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA ORGANIZOVALO IZLET NA PERUĆAC

DRAGOCENE USPOMENE SA DRINE

„Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo“. (Ivo Andrić)

Izlet na Perućac je još jedan u nizu lepih i dragocenih uspomena dece i roditelja/staratelja iz čačanskog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Kao i sva putovanja u nekoliko proteklih godina, i izlet na Perućac prošle subote, 29. juna, za decu, uglavnom korisnike Ustanove „Zračak“, važan je događaj, za koji se danima unapred spremaju i nestrpljivo ga čekaju.

Jezero Perućac nije za njih novina, jer su već putovali do kanjona nestvarno zelene i hirovite Drine, ali to je jedna od njihovih omiljenih destinacija. U lepotama i miru koji boravak u prirodi donosi, kao i u druženju uživalo je oko 40 dece i njihovih „pratilaca“. Raduje i to što su se ovoj družini sada priključili novi putnici, podstaknuti lepim pričama sa ranijih putovanja.

Radojica Strunjaš, sekretar Udruženja za pomoć MNRO, napominje da je izlet organizovan u sklopu aktivnosti za 2019. godinu. Sredstva su obezbeđena kroz godišnji konkurs Grada Čačka. Uslugu prevoza je i ovog puta radila agencija „Čokin“, koja, kako ističe Strunjaš, uvek ponudi ekonomsku cenu.

– Mi ih odavno računamo kao deo našeg tima. Za ovu priliku agencija nam je dala i nov autobus, veoma konforan i udoban. Bilo nam je veoma lepo vreme, a samim tim i lepo raspoloženje. Znači nam i dolazak novih ljudi. Posebno onih mlađih, jer je ovo dobra prilika da se razmene iskustva o svim izazovima koje roditelji imaju svakodnevno, ne samo kada je reč o deci, već i o njihovim životima… Veoma je važna ta međusobna podrška. Iako je vreme godišnjih odmora, odziv je bio odličan – prenosi Strunjaš.

On navodi da se već u avgustu planira još jedan izlet. Mnogi žele baš u Trebinje.

– Videćemo koliko možemo da uklopimo sredstva… To je i dalek put. Druga mogućnost je Srebrno jezero, na kome smo bili prošle godine. U svakom slučaju, gde god da putujemo, deca uživaju, a samim tim i mi stariji – zaključuje Strunjaš.

Izleti koje organizuje Udruženje su besplatni, ali zbog organičenih sredstava nisu tako česti. Svega dva, tri puta godišnje. Zato bi svaka pomoć i podrška humanih i društveno odgovornih dobro došla. Osmesi na fotografijama govore koliko vredi biti deo tog tima!

V. T.