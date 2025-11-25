јесен новембар Фото: Зоран Зиндовић
Претежно облачно и хладније

Прогноза времена за 26. новембар
Среда: Претежно облачно и хладније, ујутро и пре подне местимично с кишом, а после подне и увече киша се очекује углавном у јужним и југоисточним, а у току ноћи понегде и у централним крајевима. Дуваће умерен западни и северозападни, а на југу ујутро и пре подне јужни и југозападни ветар, после подне у слабљењу. Јутарња температура од 3 до 11, највиша дневна од  на северу до 14 степени на југоистоку. У току ноћи температура у даљем паду, па се на западу и југозападу, као и у планинским пределима јужне Србије, очекује снег. Упозорење: Количина падавина већа од 20 l/m² за 12 h вероватноћа 80%.

Хладно јутро уз мраз, максимална температура до четири степена

Извор:РТС Хладно јутро уз мраз, максимална температура до четири степена Ујутру и пре подне на крајњем југу Србије могуће је провејавање снега. Током дана у северним и централним пределима претежно сунчано, али хладно време. Најнижа температура од -7 до -2, а највиша дневна од 0 до 4 степена. Током дана на северу и у централним […]
ИМАМО 89 ГОДИНА И МЛАДИ СМО!

„Чачански глас“ одавно није гнездо духа паланке, оног ограниченог, ксенофобичног, плашљивог затварања у свопствене тарабе са повременим извиривањем код комшије преко плота… Осим подразумевајућег неговања оног препознатљивог genijus loci, заштиног знака сваког места који и Чачак баштини са многим специфичностима свог менталитета и духа, радујемо се успеху наших суграђана где год да живе и стварају […]
ВЕЧЕРАС НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОД 22 САТА ТИЈАНА ДАПЧЕВИЋ И АМАДЕУС БЕНД

Вечерас на Градском тргу у Чачку, дочек Нове године биће приређен од 22 сата, а све посетиоце очекује одличан провод уз Тијану Дапчевић и Амадеус бенд. Традиционалним концертима познатих певача и бендова Чачани годинама уназад на Градском тргу испраћају стару и дочекују Нову годну. Организатори вас позивају да најлуђу ноћ дочекате уз врхунски музички програм […]

