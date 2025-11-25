Прогноза времена за 26. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Среда: Претежно облачно и хладније, ујутро и пре подне местимично с кишом, а после подне и увече киша се очекује углавном у јужним и југоисточним, а у току ноћи понегде и у централним крајевима. Дуваће умерен западни и северозападни, а на југу ујутро и пре подне јужни и југозападни ветар, после подне у слабљењу. Јутарња температура од 3 до 11, највиша дневна од на северу до 14 степени на југоистоку. У току ноћи температура у даљем паду, па се на западу и југозападу, као и у планинским пределима јужне Србије, очекује снег. Упозорење: Количина падавина већа од 20 l/m² за 12 h вероватноћа 80%.