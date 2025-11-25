Kultura

ПРВИ ТОМ КАПИТАЛНЕ МОНОГРАФИЈЕ ДР СУЗАНЕ РАЈИЋ ПРЕДСТАВЉЕН У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

„КНЕЗ МИЛАН. ОД БЕРАТЛИЈЕ ДО СУВЕРЕНА 1854-1881“

Први од предвиђена три тома монографије „Кнез Милан Обреновић. Од бератлије до суверена 1854–1881“, др Сузане Рајић представљен је у петак,14. новембра, у Галерији Народног музеја у Чачку. О књизи су говорили проф. др Данко Леовац, ауторка и Делфина Рајић, директорка Народног музеја у Чачку. Књига има за циљ да осветли живот једног од најзначајнијих владара Србије у 19. веку, а обухвата првих 27 година живота Милана Обреновића од ступања на престо са само 14 година, 1868. године, преко вођења два рата против Османског царства, до историјских тренутака у којима је Србија стекла међународно признање независности одлуком Берлинског конгреса 1878, проширила територију за готово трећину, уздигнута на ранг Краљевине 1882. и добила прву железничку пругу Београд–Ниш. Књига је 2024. за евидентан научни допринос, награђена престижном наградом Града Београда „Деспот Стефан Лазаревић“.

Ово капитално дело исправља бројне неправде у историјском памћењу краља Милана Обреновића и позива на преиспитивање његовог места у српској историји, посебно имајући у виду његов допринос стицању независности Србије, проширивању територијеи развоју кључних институција у земљи. Уједно, он се после кнеза Милоша најдуже задржао на трону Србије.

За потребе монографије Сузана Рајић је истражила обимну и до сада неистражену грађу из 38 збирки и 17 институција у Србији и иностранству од Београда, Новог Сада, Крагујевца до Париза, Лондона, Москве, Берлина, Беча, Букурешта,… где на основу сучељавања свих тих извора долазимо до приче о Србији и краљу Милану, истакла је Делфина Рајић.

Зорица Лешовић Станојевић

Опширније у штампаном издању „Чачанског гласа”.

