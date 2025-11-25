СВАКИ ДАН ЈЕ ДОБАР ЗА ДОБРОТУ – НАЈМЛАЂИ У КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА

U ponedeljak, 2. oktobra, u sali Skupštine grada potpisani su ugovori o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi na osnovu zahteva koji su predati u toku avgusta. Ovoga puta podeljeno je 3,6 miliona dinara za 47 proizvođača. Ove godine, iz buxeta Grada za ovu namenu je ukupno izdvojen 41 milion, a do sada je podeljeno oko […]

