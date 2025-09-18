Društvo

МЛАДИЋ УХАПШЕН ЗБОГ СУМЊЕ ДА ЈЕ ПРОИЗВОДИО И СТАВЉАО У ПРОМЕТ ОПОЈНЕ ДРОГЕ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су М. К. (1996) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је у околини Чачка пронашла засад са 60 стабљика за које сe сумња да су канабис, а претресом куће и других просторија које осумњичени користи нађена је сасушена биљка за коју се, такође, сумња да је канабис, тежине око 585 грама.

По налогу надлежног тужилаштва у Чачку, М. К. је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

