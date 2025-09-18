„ЗРАЧАК“ – ДВАНАЕСТ ГОДИНА УЧЕЊА, ЗАЈЕДНИШТВА И РАЗВОЈА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЦЕНТРА „ЗРАЧАК“
Као и минулих година, у „Зрачку“ је прослављен 16. септембар, који се обележава као Дан ове установе. Поред корисника, њихових родитеља и запослених у „Зрачку“, који је од Дневног боравка прерастао у Центар за пружање услуга социјалне заштите, прослави су присуствовали државни секретар у ресорном министарству Ђорђе Тодоров, представници Града Чачка, као и бројни сарадници и пријатељи установе.
– Признања ове године дајемо нашим корисницима, јер наша установа и постоји због њих. Овде их учимо новим вештинама и знањима, како би били што самосталнији и функционалнији за живот. Али, свих ових година и ми смо учили од њих – да је лепота живота у једноставности и скромности. Они су баш такви, савршени на мало другачији начин. Ових 12 година нису само године рада, већ и сталног развоја, раста, заједништва и учења. „Зрачак“ је установа која поштује и негује различитост и свакоме даје шансу да покаже оно што најбоље зна у складу са својим могућностима. Зато свака научена нова вештина, сваки осмех показује да смо на добром путу – рекла је директорка Центра „Зрачак“ Ана Јаковљевић.
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ђорђе Тодоров, пре саме прославе обишао је установу и упознао се са радом и активностима које спроводе запослени.
– Утисци су веома позитивни. Обишао сам не мали број оваквих установа широм Србије и могу рећи да је „Зрачак“ добар пример. Видео сам задовољне кориснике, због којих постоје овакве установе и систем социјалне заштите, као и запослене који се баве нимало лаким послом, који је често маргинализован. Али, уз овако добре услове и тај посао је, на неки начин, лакши. Наше министарство ослушкује потребе локалних самоуправа, корисника и њихових породица, као и запослених у целом систему социјалне заштите, што је једна од наших примарних делатности. И даље ћемо улагати у овакве установе, уз праћење свих трендова у окружењу и Европи, јер је ово област која напредује. Однос према корисницима социјалне заштите је мера ступња нашег цивилизацијског развоја – изјавио је Тодоров.
Заменик градоначелника Чачка Владан Милић рекао је да је „Зрачак“ понос Чачка и да је Градска управа, заједно са руководством установе, у протеклих 12 година унапредила услуге социјалне заштите.
– Радимо на добијању лиценце и за услугу прихватилишта, које је Чачку, такође, потребно – рекао је Милић.
Пригодан програм приредили су корисници „Зрачка“, а у томе су им подршку дали ученици Медицинске школе. Пуног срца, као и увек, отпевали су химну „Зрачка“ и песму „Кад би сви људи на свету“. Поводом рођендана штампан је 2. број часописа „Наши зраци“.
Центар „Зрачак“ пружа пет услуга социјалне заштите за више од 300 корисника. Поред Дневног боравка, у коме је око осамдесет корисника, „Зрачак“ организује услуге персоналног асистента, помоћи у кући, личног пратиоца и однедавно прихватилишта.
В. Т.
НАГРАДЕ ЗА ПРИЈАТЕЉСТВО
И ове године уручена су признања и захвалнице поводом Дана установе. Овог пута је то, ипак, било другачије, јер су посебне дипломе додељене корисницима. Наиме, од ове године уведена је пракса симболичног награђивања „за лепе поступке, добру комуникацију и позитивне промене“. Награде су биле изненађење и за саме добитнике. Тема диплома била је пријатељство. Сваки корисник добио је појединачну диплому у оквиру једне од шест категорија. А посебна диплома „Херој године“ додељена је Павлу Ђоковићу „за изузетан труд у савладавању изазова“.
– Од првог дана доласка у наш Центар значајно је напредовао – постао је мирнији, пажљивији и бољи друг, а његов напредак видљив је свима у боравку. Ова награда симболизује признање за његов труд и упорност – наведено је у образложењу.