У току јавни позив за привредне субјекте који продају бицикле, ради учествовања на конкурсу
Град Чачак је расписао Конкурс за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала, као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Чачка у 2025. години.
Циљ конкурса је избор привредних субјеката преко којих ће грађани, који остваре право на суфинансирање, моћи да набаве нове бицикле.
Право учешћа имају сви привредни субјекти који:
-продају бицикла (са изузетком електричних бицикала),
– су уписани у регистар АПР-а најмање шест месеци пре дана подношења пријаве,
– имају седиште, пословну јединицу или огранак на територији града Чачка,
– над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације
Рок за подношење пријава је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања Конкурса на интернет страници града Чачка и огласној табли Градске управе. За благовремену пријаву сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније последњег дана рока (печат поште).
Након избора привредних субјеката, који испуњавају наведене услове биће расписан јавни позив за грађане.
Комплетна конкурсна документација доступна је на званичној интернет страници града Чачка:
https://cacak.rs/gradske-objave/konkurs-za-izbor-privrednih-subjekata-u-sprovodjenju-nabavke-bicikala-kao-ekoloski-prihvatljivog-transporta-na-teritoriji-grada-cacka-u-2025-godini/