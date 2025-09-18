Конкурс за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала

Vakcinacija drugom dozom kineske vakcine u Čačku počinje ipak sutra, a ne danas kako je juče najavljeno. Prema rečima direktora Doma zdravlja dr Aleksandra Pajovića iz Beograda nisu stigli spiskovi građana za vakcinaciju. Nastavak imunizacije se očekuje sutra na vakcinalnim punktovima u Domu kulture i Plavoj hali. Da podsetimo, građani koji budu primali drugu vakcinu, […]

