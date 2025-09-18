БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ ДОБИТНИК ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ ЗА ЗАСЛУГЕ

Током свечаности поводом Дана Сектора за ванредне ситуације додељена су признања најзаслужнијима, те су златне значке додељене Ана Илић, воднику ватрогасцу, вођи ватрогасно-спасилачке групе, Ватрогасно-спасилачки батаљон Ниш, Зорану Грбићу, млађем заставнику ватрогасцу, шефу смене Ватрогасно-спасилачки батаљон Зрењанин, затим Кости Исаиловићу, мајору полиције, заменику начелника Одељења за заштиту од експлозивних остатака рата, као и Драган Гачановићу, пуковнику полиције, помоћнику начелника Управе за превентивну заштиту од пожара и експлозија.
Такође, додељене су и златне плакете за заслуге Горану Љубисављевићу, поручнику ватрогасцу, команданту Ватрогасно-спасилачког батаљона Суботица, Боривоју Гачићу, потпуковнику ватрогасцу, команданту Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак, док су признања за подршку додељена и генералном секретару Владе Републике Србије Петру Јањићу, председнику општине Лапово Бобану Миличићу и председници Скупштине општине Лапово Мирели Раденковић, као и градоначелнику Крагујевца Николи Дашићу.
