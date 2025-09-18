Društvo

БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ ДОБИТНИК ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ ЗА ЗАСЛУГЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Током свечаности поводом Дана Сектора за ванредне ситуације додељена су признања најзаслужнијима, те су златне значке додељене Ана Илић, воднику ватрогасцу, вођи ватрогасно-спасилачке групе, Ватрогасно-спасилачки батаљон Ниш, Зорану Грбићу, млађем заставнику ватрогасцу, шефу смене Ватрогасно-спасилачки батаљон Зрењанин, затим Кости Исаиловићу, мајору полиције, заменику начелника Одељења за заштиту од експлозивних остатака рата, као и Драган Гачановићу, пуковнику полиције, помоћнику начелника Управе за превентивну заштиту од пожара и експлозија.

Такође, додељене су и златне плакете за заслуге Горану Љубисављевићу, поручнику ватрогасцу, команданту Ватрогасно-спасилачког батаљона Суботица, Боривоју Гачићу, потпуковнику ватрогасцу, команданту Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак, док су признања за подршку додељена и генералном секретару Владе Републике Србије Петру Јањићу, председнику општине Лапово Бобану Миличићу и председници Скупштине општине Лапово Мирели Раденковић, као и градоначелнику Крагујевца Николи Дашићу.

МУП

Slične Vesti
Društvo Obrazovanje

ЉУБИ БЛИЖЊЕГ СВОГ, КАО СЕБЕ САМОГ

N. R.

ЉУБИ БЛИЖЊЕГ СВОГ, КАО СЕБЕ САМОГ ПРЕДАВАЊЕ КЛИНИЧКОГ ПСИХОЛОГА ВЛАЈКА ПАНОВИЋА: “НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ” У оквиру отварања програма “Светосавске свечаности”, у организацији истоименог Удружења, у великој сали Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис”, у понедељак, 23. јануара, одржано је предавање клиничког психолога Влајка Пановића, под називом “Најчешће грешке у васпитању деце”. Пановић је свој […]

бебееее
Društvo Grad Zdravstvo

Седам беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА!

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло СЕДАМ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ.  Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
Društvo

КАКО СУЗБИТИ АМБРОЗИЈУ, ИНВАЗИВНУ КОРОВСКУ БИЉКУ?

vesnas

ЧУПАЊЕ ИЗ КОРЕНА – НАЈЕФИКАСНИЈИ НАЧИН БОРБЕ Ambrosia artemisifolia је једногодишња коровска биљка, пореклом из Северне и Средње Америке. У Европу је донета приликом увоза семена житарица и детелине. Врло је опасна коровска биљка која се инвазивно шири на простору читаве Србије, а присутна је и на територији Града Чачка. Расте на непољопривредним и запуштеним […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.