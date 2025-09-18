„КУПУСИЈАДА” У МРЧАЈЕВЦИМА ОД ОД ПЕТКА ОД НЕДЕЉE

АУТЕНТИЧАН УКУС СВАДБАРСКОГ КУПУСА И БОГАТ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Традиција, музика и неодољив мирис свадбарског купуса испуниће улице Мрчајеваца током трајања добро познате „Купусијадe“, која се ове године одржава двадесет и други пут, од 19. до 21. септембра. Ова гастрономско-туристичка манифестација на најбољи начин презентује традиционалну српску кухињу, народну музику и богато културно наслеђе.
– Ове године имаћемо око 15 екипних такмичара, никада до сада није веће интересовање владало међу угоститељима за такмичење у припреми свадбарског купуса. Екипе ће се такмичити у кувању купуса и то у три категорије: „Цело село кува“, „Угоститељи“ и „Екипе”. Можемо са сигурношћу рећи да ће овогодишња „Купусијада” бити једна од најпосећенијих манифестација гастрономско-туристичког типа у Моравичком округу, па и шире, јер смо припремили програм за све генерације. Најавили су нам се групе преко туристичких агенција које ће ове године организовано доћи на манифестацију – рекао је Војин Јаковљевић, директор Туристичке организације.
Као и претходних година организатори су за све посетиоце припремили богат културно – уметнички програм. Поред тога, посетиоци ће имати прилику да пробају и традиционалне производе овог краја, биће изложени и ручни радови, као и бројне тезге на којима ће имати свега „од игле до локомотиве”.
– По програму, првог дана манифестације од 19 до 22 сата одржаће се „Обреновање“, односно, извођење песама Обрена Пејвовића уз Народни оркестар Влада Пановића и солиста народне музике. Поред њих наступиће и КУД „Радиша Поштић“ и Фолклорно удружење „Мрчајевачко коло“. У суботу, биће главни дан за све такмичаре, јер ће се тада надметати у припреми купуса. Од 15 до 18 часова биће одржан и културно – уметнички програм, у коме ће учествовати скоро десет културно – уметничких друштава, а након тога КУД „Дуле Милосављевић Желе“ и гости из грчког града Лариса имају заједнички концерт. Све посетиоце, након тога на великој бини очекује спектакуларни концерт Драгане Мирковић. Очекујемо велики број људи на њеном концерту, јер је она веома популаран извођач, њени концерти по Србији прошле и ове године оборили су све рекорде посећености. У недељу се наставља аматерски програм у окриву кога ће наступити 12 културно – уметничких друштава, одазвала су се скоро сва друштва из Чачка, као и гости са стране – казао је Јаковљевић.
„Купусијада” је посебно интересантна посетиоцима због неодољивог укуса свадбарског купуса, који се у чачанском крају спрема на традиционалан начин. Ово јело омиљено је међу Чачанима, па се често служи на свадбама и славама.
Сваке године ова гастрономско туристичка манифестација окупља све већи број људи, који из најпознатије чачанске варошице понесу само најлепше утиске.
Виолета Јовичић