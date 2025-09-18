У НОВОМ ИЗДАЊУ “ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

ОТВОРЕН БИГ ШОПИНГ ЦЕНТАР У ЧАЧКУ
ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ХРАБРОСТ И ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
ОД 15. СЕПТЕМБРА СТУПИЛА НА СНАГУ НОВА МЕРА ДРЖАВЕ – НИЖЕ КАМАТЕ ЗА ГРАЂАНЕ
У сусрет 25. Међународним мрчајевачким песничким сусретима: ПРОГЛАШЕНИ ДОБИТНИЦИ „ПОВЕЉЕ МОРАВЕ“
Трибина посвећена Патријарху Павлу: САВРЕМЕНЕ И СВЕВРЕМЕНЕ РЕЧИ!
ЗАСЕЛАК КОЈИ ВРАЋА ВЕРУ У ЉУДЕ И БУДУЋНОСТ – ОРЛОВАК С ЉУБАВЉУ
Чачани најбољи на Републичким спортским играма параплегичара и квадриплегичара: НАВИКЛИ ДА ПОБЕЂУЈУ!
Карате: ТЕОДОРА КРСТОВИЋ ЈУНИОРСКА ПРВАКИЊА МЕДИТЕРАНА
КУПУСИЈАДА ОВОГ ВИКЕНДА