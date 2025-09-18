Aktuelno Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ “ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

Z. Ј. Komentara (0)

ОТВОРЕН БИГ ШОПИНГ ЦЕНТАР У ЧАЧКУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ХРАБРОСТ И ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ОД 15. СЕПТЕМБРА СТУПИЛА НА СНАГУ НОВА МЕРА ДРЖАВЕ – НИЖЕ КАМАТЕ ЗА ГРАЂАНЕ

У сусрет 25. Међународним мрчајевачким песничким сусретима: ПРОГЛАШЕНИ ДОБИТНИЦИ „ПОВЕЉЕ МОРАВЕ“

Трибина посвећена Патријарху Павлу: САВРЕМЕНЕ И СВЕВРЕМЕНЕ РЕЧИ!

ЗАСЕЛАК КОЈИ ВРАЋА ВЕРУ У ЉУДЕ И БУДУЋНОСТ – ОРЛОВАК  С ЉУБАВЉУ

Чачани најбољи на Републичким спортским играма параплегичара и квадриплегичара: НАВИКЛИ ДА ПОБЕЂУЈУ!

Карате: ТЕОДОРА КРСТОВИЋ ЈУНИОРСКА ПРВАКИЊА МЕДИТЕРАНА

КУПУСИЈАДА ОВОГ ВИКЕНДА

Društvo

ОДРЖАН СКУП ПРОТИВ БЛОКАДА, НЕЗАДОВОЉСТВО ИСКАЗАЛИ И ГРАЂАНИ У БЛОКАДИ

Z. Ј.

Грађани који се противе блокади окупили су се данас код Градске управе Чачак на скупу „За пристојну Србију, за мир и рад, за напредак“. Истовремено, поред Цркве Вазнесења Господњег окупљали су се и грађани у блокади. Незадовољство скупом „За пристојну Србију…“ изражавали су, углавном, пиштаљкама. Дошло је и до кошкања и спорадичних физичких сукоба супротстављених […]

бебе 1
Društvo

ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче, 21. јуна, у Породилишту Опште болнице Чачак на свет су дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Горњи Милановац и Лучани. Извор: Ча глас

СЕРВИС
Društvo

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за УТОРАК, 20. јул

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за УТОРАК, 20. јул ПОРОДИЛИШТЕЈуче је у Породилишту чачанске Болнице рођено ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 26 прегледа у амбуланти и 43 кућнe посетe.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈПоласци за Пожегу и Краљево – по реду вожње (322-518).ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је […]

