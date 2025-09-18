Grad

ČAČAK DOBIO BIG CENTAR

Z. Ј. Komentara (0)

– Na 16.500 kvadrata raznovrsni domaći i inostrani brendovi. – Prema broju zakupaca, njih oko 50, kao i ponudi, jedinstven u Srbiji.

U četvrtak, 18. septembra, svečano je otvaren veliki BIG šoping centar Čačak Kompanije BIG CEE. BIG Čačak je 16. objekat u Srbiji i 18. u portfoliu kompanije na Balkanu, uključujući i Crnu Goru.

– Kako se naša mreža širi, BIG centri ulaze u svakodnevicu sve većeg broja porodica. Kompanija Big prisutna je na tržištu više od 13 godina, a danas u svom portfoliu ima čak 11 ritejl parkova, uključujući i ovaj u Čačku, četiri BIG Fashion shopping centra, jedan dizajnerski outlet, jedan kancelarijski i jedan višenamenski centar. Ukupna veličina mreže danas iznosi gotovo 415.000 kvadratnih metara. BIG je već godinama prisutan u čak deset gradova u Srbiji, pogotovo u svim velikim regionalnim centrima, a danas je ovde u Čačku. Godina 2025. već je izuzetno značajna za celu Kompaniju, nedavno smo završili i ribrending jednog od najvećih šoping molova u zemlji u Novom Sadu, a današnjim otvaranjem započinjemo seriju od čak tri nova centra ove godine koja će obogatiti naš portfolio. Mnogo toga nas još čeka do kraja godine – rekla je Mina Smiljanić, voditeljka programa na zvaničnom otvaranju BIG centra u Čačku.

Prikazan je i kratak film koji govori o izgradnji BIG centra u Čačku. Trebalo je oko godinu dana da se uredi prostor od 16.500 hiljada kvadratnih metara u kome se nalaze radnje raznovrsne ponude i restorani. Prednost ovog centra je i 500 parking mesta.

– Veliki dan za Čačak, ne samo za najmlađe, već za sve generacije u Moravičkom okrugu i Zapadnoj Srbiji. Na jednom mestu, u Ulici Nikole Tesle, moći će da uživaju, u kupovini, u bioskopu, restoranima. Prvi put je tako veliki i moćan sistem, kao što je „Ikea”, došao van Beograda, a uskoro i ono što će mlade najviše interesovati restorani „KFC“ i „McDonald’s“. Skoro četiri godine smo moj i tim Bana Bojića radili na ovome, od planskog akta do infrastrukture i uspeli smo. Otvoreno je još jedno poglavlje u razvoju našeg grada. „BIG” centar će zaposliti nove radnike, nadam se, mlade ljude iz Čačka i okoline. Želja nam je da će svi koji budu dolazili ovde ponesu dobre utiske, što će zavisiti od svih nas – izjavio je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.

Lev Vajs, generalni direktor Kompanije BIG CEE

Ovo je zaista veliki poduhvat za Grad Čačak i za samu Kompaniju BIG CEE, rekla je voditeljka svečanosti otvaranja, izražavajući uverenje da će ova lokacija postati novo srce grada Čačka. Otvaranje centra donosi nove mogućnosti, menja potrošačke navike i nudi sadržaje kakve Čačak do sada nije imao, gotovo 50 novih zakupaca, među kojima su neki od najrenomiranijih domaćih i stranih brendova, a od danas su neki ovde sa nama. Grad od sada može da se pohvali i najsavremenijim bioskopom, kao i bogatim sadržajima za sve generacije. 

– Ovo je prvi korak koji potvrđuje naša verovanja u Srbiju. Počeli smo u Novom Sadu i polako smo osvajali jedno po jedno mesto u Srbiji. Osećamo se kao da smo domaća kompanija. Volimo da radimo ovde, volimo ljude, čitavu atmosferu i ponosni smo zato što smo na otvaranju novog  BIG-a u Čačku. Imamo tržne centre u 11 gradova u zemlji, sledeća dva meseca biće ih 13, vrlo brzo i više… Verujemo i prema našim grubim procenama, omogućili smo deset hiljada radnih mesta u zemlji, zbog toga smo vrlo zadovoljni i ponosni smo na tu činjenicu. BIG u Čačku je jedinstven tržni centar, nije tipičan retail park kakve smo ranije otvarali. Zovemo ga budućnost retail parkova i lifestyle projekat.

Uložili smo mnogo više u dizajn, kao i u detalje, ima dosta ponuda i malih radnji koje nisu uobičajene za druge centre. Sledećeg meseca otvaramo nešto slično u Šapcu, potom u Boru, tako da ćemo biti vrlo zaposleni – kaže Lev Vajs, generalni direktor BIG Central East Europe. On je zahvalio svima koji su učestvovali u izgradnji BIG centra poslednjih godinu dana. Njihovi predstavnici presekli su svečanu vrpcu. Ta čast pripala je menadžerima:  Đorđu Ašaninu, Matiji Šenjug, Branimiru Bojiću, Alonu Bargiori, Mirzi Bel, Levu Vajs.   

U popodnevnim satima, u četvrtak 18. septembra, posetioce zabavljaju Hor “Čarolija”, Kulturno-umetničko društvo “Abrašević”, kao i Plesna grupa “Una Saga Serbica”. Veče kulminira koncertom srpske pevačke zvezde Sergeja Ćetkovića u 19 časova.

Z. L. S. / Z. J.

