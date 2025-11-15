КЉУЧАН ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ИНСТИТУЦИЈА, ГРАЂАНА И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

У просторијама Удружења дистрофичара Моравичког округа у Чачку одржан је округли сто чија се тема односила на радна права у локалној заједници, у оквиру пројекта који се већ неколико година реализује у сарадњи са Центром за људска права из Ужица, са циљем едукације суграђана различитих циљних група о радним правима и њиховом остваривању.
– У оквиру овог пројекта обухватили смо запослене у приватном и друштвеном сектору, младе, групе на маргинама и све оне којима можемо помоћи да остваре своја права на раду. Грађани, пре свега, млади који тек улазе на тржиште рада недовољно су информисани о својим правима – рекла је Мирјана Станојевић, председница Удружења дистрофичара Моравичког округа.
Како је Станојевић истакла, грађани недовољно обавештени о својим радним правима могу ући у непријатне ситуације и направити себи проблеме.
– Када смо радили радионице у средњим школама, желели смо да видимо колико млади познају основна радна права. Многи од њих нису знали тачан одговор, када смо их питали шта мисле после колико времена послодавац мора да их пријави . То нам је показало да је едукација изузетно потребна и да су млади веома заинтересовани да науче више о овој теми. Посебно радимо са ученицима који су завршна година средње школе и који ће се ускоро запослити, како би се лакше снашли у новој радној средини – истакла је Станојевић.
Према речима Горана Јавораца, социолога из Центра за социјални рад града Чачка, кроз овај пројекат покренута је важна иницијатива, формирање социо-економског савета на нивоу локалне самоуправе.
– Наша идеја је да окупимо представнике институција, локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад и организација цивилног друштва, како бисмо заједно унапредили положај радника и остваривање радних права у пракси. Један од следећих корака биће да савет заживи и активно ради на локалном нивоу, јер није довољно да оваква тела постоје само на републичком нивоу – навео је Јаворац.
Пројекат у Чачку показује да је едукација и отворен дијалог између институција, цивилног сектора и грађана кључан корак ка стварању друштва у којем се радна права познају, поштују и унапређују на локалном нивоу.
В. Ј.